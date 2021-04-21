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Любовь Соболь. Фото: АР

РИА Новости

«Мне позвонила Любовь, сказала, что ее задержали сотрудники в форме. Они не представились и не сказали, куда ее везут. Ее местоположение мне неизвестно», — рассказал защитник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш Активистку доставили в отдел полиции по Донскому району столицы.

По его словам, это произошло у метро «Автозаводская». Позднее выяснилось, что юриста доставили в отдел полиции по Донскому району столицы.До недавнего временибыла под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил. Позднее ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, позволив быть вне дома с шести утра до восьми вечера. По этому производству юристу ФБК грозит до двух лет колонии.Также на прошлой неделе Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в жилище, суд назначил ей условное наказание — год исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.Помимо нее, в среду в Москве задержали пресс-секретаря Алексея Навального. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат