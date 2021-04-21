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Что-то назревает? В МВД прокомментировали массовые передвижения экипированных силовиков
Источник материала: UDF
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«Сообщаю, что это ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях. Мероприятия — часть учебного процесса курсантов Академии МВД. Учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел», — заявила Ольга Чемоданова.
Тем временем повышенная активнсть наьолбдается и в Минобороны Беларуси, куда съезжаются люди в форме и в штатском.
«Непрерывный поток служебных автомобилей», - Telegram-канал «Выборы видишь?»
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По версии ведомства, это ежегодные плановые занятия.
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