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«Сообщаю, что это ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях. Мероприятия — часть учебного процесса курсантов Академии МВД. Учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел», — заявила Ольга Чемоданова.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что-то назревает? В МВД прокомментировали массовые передвижения экипированных силовиков По версии ведомства, это ежегодные плановые занятия.

Тем временем повышенная активнсть наьолбдается и в Минобороны Беларуси, куда съезжаются люди в форме и в штатском.