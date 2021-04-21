ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что-то назревает? В МВД прокомментировали массовые передвижения экипированных силовиков

21.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Что-то назревает? В МВД прокомментировали массовые передвижения экипированных силовиков
Фото из социальных сетей
Пресс-секретарь МВД в своем телеграмм-канале отреагировала на информацию о передвижении силовиков и техники в Минске.

«Сообщаю, что это ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях. Мероприятия — часть учебного процесса курсантов Академии МВД. Учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел», — заявила Ольга Чемоданова.


Тем временем повышенная активнсть наьолбдается и в Минобороны Беларуси, куда съезжаются люди в форме и в штатском.

Что-то назревает? В МВД прокомментировали массовые передвижения экипированных силовиков

«Непрерывный поток служебных автомобилей», - Telegram-канал «Выборы видишь?»
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Конгрессмены США приняли жесткую резолюцию по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by