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Власти вводят валютные ограничения. Из обменников пропадут доллары? Максимально понятно

21.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти вводят валютные ограничения. Из обменников пропадут доллары? Максимально понятно
Фото: Myfin.by
В Беларуси принят указ президента №154, который актуализируют положения закона о валютном регулировании (закон № 36-З от 30 июня 2020 года). Пункты этого закона позволяют Нацбанку с 9 июля 2021 года вводить валютные ограничения вплоть до остановки валютных торгов и запрета продажи и покупки валюты в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы. Максимально понятно объясняем, что это значит.

Вижу новости о валютных ограничениях. Я теперь не смогу купить доллары?



Если кратко, то сможете. Пока. И с нюансами. Дело в том, что указ президента №154 не вводит какие-то новые нормативы или возможности для Нацбанка, а актуализирует Закон № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», поправки в который вносились на протяжении 2019-2020 годов. И новая его редакция начнет действовать с 9 июля 2021.

А вот сами поправки действительно дают возможность Нацбанку (в компании с Совмином) вводить ограничения по валютному рынку вплоть до полной остановки его работы. Правда, максимальный срок таких ограничений не должен превышать один год.

И что, теперь Нацбанк в любой момент сможет запретить покупку и продажу валюты?



Не совсем так. Во-первых, новые правила начнут действовать только с 9 июля. Во-вторых, есть список условий, при которых валютные ограничения возможны. Но их можно трактовать довольно широко.

В законе указаны следующие причины:

- негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Республики Беларусь ниже допустимого уровня;

По планам Нацбанка, ЗВР Беларуси до конца 2021 года должны составить не меньше $6 млрд. Сейчас в ЗВР находится около $6,9 млрд и в первом квартале они сокращаются быстрее запланированного (минус $529 млн только за один квартал). Теоретически они могут в итоге опуститься ниже допустимого Нацбанком уровня.


- резкие колебания курса белорусского рубля.

Тут комментарии излишни, так как понятие «резких колебаний» в законе не раскрывается. А значит таковыми могут стать любые движения курсов по оценке Нацбанка.

Есть еще пространный пункт про случаи угрозы экономической безопасности страны, ущерб интересам безопасности и препятствования общественному порядку. Но под него по нынешним временам можно подвести фактически любое событие.

И какие это ограничения? Опять налог на валюту введут?


В документе указаны 5 видов ограничений, вот они:

1. Запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций.

2. Лимиты на валютные операции по объемам, видам валют, резервирование средств.

3. Введение требования специального разрешения на валютные операции от Нацбанка.

4. Обязательная продажа валютной выручки юрлицами.

5. Ограничения по открытию счетов в зарубежных банках.

Что-то очень знакомое, разве раньше этого не делали?
Действительно, в декабре 2014-го Нацбанк вводил валютный сбор в размере 30% на покупку валюты. Его платили как банки и юрлица, так и физлица, покупавшие валюту в обменниках. К январю 2015 валютный сбор отменили, и уже через месяц официальный курс сравнялся с курсом на черном рынке. Также юрлиц обязали продавать 50% валютной выручки на бирже. Были прекращены все операции на внебиржевом валютном рынке.

Еще ранее, в 2011-м, Нацбанк вводил временные ограничения на валютном рынке: ее нужно было резервировать за 30 дней до покупки. А валюту для обменников на бирже и вовсе было решено не продавать. Это привело к ее дефициту и огромным очередям, в которых белорусы вели учет стоящих людей несколько дней подряд по спискам.

Сейчас все возможные ограничения объединили в один документ. Вводить их может Нацбанк совместно с Советом министров.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вижу новости о валютных ограничениях. Я теперь не смогу купить доллары?
 
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