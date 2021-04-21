Источник материала: UDF



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Вижу новости о валютных ограничениях. Я теперь не смогу купить доллары?

И что, теперь Нацбанк в любой момент сможет запретить покупку и продажу валюты?

По планам Нацбанка, ЗВР Беларуси до конца 2021 года должны составить не меньше $6 млрд. Сейчас в ЗВР находится около $6,9 млрд и в первом квартале они сокращаются быстрее запланированного (минус $529 млн только за один квартал). Теоретически они могут в итоге опуститься ниже допустимого Нацбанком уровня.

И какие это ограничения? Опять налог на валюту введут?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти вводят валютные ограничения. Из обменников пропадут доллары? Максимально понятно Вижу новости о валютных ограничениях. Я теперь не смогу купить доллары?

Если кратко, то сможете. Пока. И с нюансами. Дело в том, что указ президента №154 не вводит какие-то новые нормативы или возможности для Нацбанка, а актуализирует Закон № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», поправки в который вносились на протяжении 2019-2020 годов. И новая его редакция начнет действовать с 9 июля 2021.А вот сами поправки действительно дают возможность Нацбанку (в компании с Совмином) вводить ограничения по валютному рынку вплоть до полной остановки его работы. Правда, максимальный срок таких ограничений не должен превышать один год.Не совсем так. Во-первых, новые правила начнут действовать только с 9 июля. Во-вторых, есть список условий, при которых валютные ограничения возможны. Но их можно трактовать довольно широко.В законе указаны следующие причины:- негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Республики Беларусь ниже допустимого уровня;- резкие колебания курса белорусского рубля.Тут комментарии излишни, так как понятие «резких колебаний» в законе не раскрывается. А значит таковыми могут стать любые движения курсов по оценке Нацбанка.Есть еще пространный пункт про случаи угрозы экономической безопасности страны, ущерб интересам безопасности и препятствования общественному порядку. Но под него по нынешним временам можно подвести фактически любое событие.В документе указаны 5 видов ограничений, вот они:1. Запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций.2. Лимиты на валютные операции по объемам, видам валют, резервирование средств.3. Введение требования специального разрешения на валютные операции от Нацбанка.4. Обязательная продажа валютной выручки юрлицами.5. Ограничения по открытию счетов в зарубежных банках.Что-то очень знакомое, разве раньше этого не делали?Действительно, в декабре 2014-го Нацбанк вводил валютный сбор в размере 30% на покупку валюты. Его платили как банки и юрлица, так и физлица, покупавшие валюту в обменниках. К январю 2015 валютный сбор отменили, и уже через месяц официальный курс сравнялся с курсом на черном рынке. Также юрлиц обязали продавать 50% валютной выручки на бирже. Были прекращены все операции на внебиржевом валютном рынке.Еще ранее, в 2011-м, Нацбанк вводил временные ограничения на валютном рынке: ее нужно было резервировать за 30 дней до покупки. А валюту для обменников на бирже и вовсе было решено не продавать. Это привело к ее дефициту и огромным очередям, в которых белорусы вели учет стоящих людей несколько дней подряд по спискам.Сейчас все возможные ограничения объединили в один документ. Вводить их может Нацбанк совместно с Советом министров.