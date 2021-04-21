Конгрессмены США приняли жесткую резолюцию по Беларуси

Палата представителей США 20 апреля приняла резолюцию «Поддержка народа Беларуси и его демократических устремлений, осуждение фальсификации выборов и последующие жестокие репрессии против мирных демонстрантов со стороны незаконного режима Лукашенко».



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За резолюцию проголосовали 355 членов Палаты представителей, против — 69, воздержались — 5.

Как отмечается на сайте Конгресса, в резолюции говорится, что «выборы в Беларуси 9 августа 2020 года не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому Палата представителей не признает Александра Лукашенко законным президентом страны». В резолюции также отмечается, что народ Беларуси «имеет право определять будущее страны без нежелательного вмешательства извне», осуждаются нарушения прав человека белорусскими властями.

«После президентских выборов белорусы продемонстрировали свое твердое желание и приверженность демократическому будущему, организовав мирные протесты в Минске и по всей стране, — говорится в резолюции. — Белорусское гражданское общество во главе со Светланой Тихановской призвало к отставке Александра Лукашенко, мирной передаче власти, организации новых, свободных и справедливых выборов и освобождению всех политических заключенных».

В резолюции говорится, что лидеры белорусской оппозиции «столкнулись с запугиванием, преследованием и задержанием, включая прямые угрозы, приведшие к принудительному изгнанию Светланы Тихановской в Литву, а также к похищению и заключению под стражу Марии Колесниковой и других лидеров оппозиции».

В документе также отмечается, что за месяцы, прошедшие после выборов, белорусские власти «произвольно задержали и жестоко избили десятки тысяч мирных демонстрантов, журналистов и представителей оппозиции, сотни из которых остаются под стражей».

В резолюции подчеркивается, что правозащитники в Беларуси задокументировали сотни случаев пыток и жестокого обращения с задержанными участниками демонстраций, а также чрезмерного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Палата представителей США также отметила, что независимые СМИ и журналисты в Беларуси сталкиваются с запугиванием, насилием, арестами и судебным преследованием.

В резолюции упоминаются журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, осужденные на два года лишения свободы «за то, что освещали в прямом эфире митинг в Минске в ноябре 2020 года», а также находящийся в заключении с лета 2020 года популярный блогер Игорь Лосик.

В резолюции также подчеркивается, что Лукашенко «продолжает подрывать суверенитет и независимость Беларуси посредством усилий по интеграции Беларуси в так называемое «союзное государство» под контролем России».

Палата представителей США призывает провести новые свободные и справедливые выборы в Беларуси под наблюдением ОБСЕ.

«Палата представителей осуждает нарушения прав человека, совершаемые белорусскими властями, в том числе в отношении мирных демонстрантов, активистов гражданского общества, лидеров оппозиции, студентов, преподавателей, сотрудников государственных предприятий, медицинского персонала и журналистов, и призывает власти прекратить любые дальнейшие действия с применением насилия над мирным населением, — говорится в резолюции. — Палата представителей призывает к немедленному освобождению всех политических заключенных и лиц, незаконно задержанных в связи с мирными демонстрациями, включая независимых журналистов и членов семей граждан Соединенных Штатов».

В резолюции также содержится призыв к Лукашенко и белорусским властям начать «открытый и конструктивный диалог с членами оппозиции и другими заинтересованными сторонами для обеспечения мирной передачи власти».

Палата представителей США вновь отмечает, что признает Координационный совет, созданный Тихановской, «легитимным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти».

Резолюция также призывает к дальнейшим скоординированным санкциям в отношении белорусский властей со стороны США, Евросоюза, Великобритании, Канады и других партнеров как ответ на нарушения прав человека в стране, в том числе в отношении госпредприятий, которые нарушают права своих работников за их участие в демократическом движении.

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