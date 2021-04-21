Минск: россиянина осудили на 3 года колонии за перевозку покрышек, из которых потом соорудили баррикады

Источник материала: Onliner

В суде Фрунзенского района вчера был оглашен приговор по уголовному делу в отношении гражданина России Александра Геджадзе. Его обвинили по ч. 1 ст. 342 УК РБ («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок») за то, что он на каршеринговом авто перевез покрышки, из которых потом на дороге в жилом комплексе «Каскад» были сооружены баррикады, сообщает лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

«Все произошло вечером 12 октября, — сообщает правозащитный центр. — В тот день на „Марше пенсионеров“ в Минске против протестующих были применены газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства, в ответ на это люди во многих районах столицы вышли на вечерние акции протеста».

«Александра задержали 27 октября, и до суда он находился в СИЗО-1 на Володарского. Мужчину признали политическим заключенным, — подчеркивает „Вясна“. — Геджадзе свою вину признал частично. На суде он не отрицал, что перевозил покрышки, но говорил, что не знал, для чего их будут использовать. До начала слушаний по делу мужчина компенсировал иск от МЧС на возмещение ущерба в размере 66,36 рубля».

Озвученная им версия такова: «Бóльшую часть времени жил и работал в Москве, но иногда приезжал в Минск в гости к своей девушке. И именно во время одной из таких поездок — вечером 12 октября — решил съездить в магазин. Во дворе дома на улице Скрыганова, где снимал квартиру, встретил несколько человек, которых видел во дворе раньше, и они попросили привезти им покрышки. Так как собирался брать каршеринговое авто для поездки в магазин, предложил привезти эти покрышки на авто. Забрал их с шиномонтажа, привез к дому и поехал ставить авто на стоянку. После этого, когда шел домой, увидел недалеко от дома людей, стоящих в цепочке солидарности с фонариками. Подойдя ближе, увидел, что там строят баррикады из покрышек, двух каршеринговых байков и мусорного бака. А затем какие-то люди подожгли покрышки. Сделал фото происходящего на телефон и отправил родне в Россию. Потом пошел домой и ни в чем участия не принимал».

Сторона обвинения озвучила свое видение произошедшего: «Во исполнение размещенных в интернете публичных призывов к активному участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также по блокировке движения на проезжей части, будучи достоверно осведомленным о проводимых на территории Минска с 9 августа массовых мероприятиях без подачи заявления об их проведении, по предварительному сговору с неустановленными лицами принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, а также повлекших нарушение работы транспорта».

На вопросы обвинения и суда Александр отвечать отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. По данным источника, прокурор Валерия Таратынко запросила наказать Александра тремя годами лишения свободы в колонии общего режима. Именно такой приговор и вынес судья Андрей Млечко.