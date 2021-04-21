По Минску передвигаются экипированные силовики. Что говорят в МВД?

Десятки людей в форме, экипированных щитами, передвигаются по Минску 21 апреля. Пользователи интернета сообщают, что силовиков видели на улице Филимонова возле Академии наук.

«На Филимонова стояло много автобусов с зашторенными окнами и много силовиков в полном снаряжении, со щитами», - написал очевидец, читатель TUT.BY.

В соцсетях сообщают также, что силовиков видели в Новой Боровой. Сотрудники милиции во дворах фотографируют окна и что-то записывают в блокноты. «Обычное утро в Новой Боровой. Просто ходят, фотографируют. Флагов на окнах давно нет, что нужно - непонятно», - пишут читатели.

Позже в МВД объяснили движения силовиков на улицах города.

«Сообщаю, что это ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях. Мероприятия - часть учебного процесса курсантов Академии МВД», - написала в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел.