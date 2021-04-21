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По Минску передвигаются экипированные силовики. Что говорят в МВД?
Источник материала: БДГ
Десятки людей в форме, экипированных щитами, передвигаются по Минску 21 апреля. Пользователи интернета сообщают, что силовиков видели на улице Филимонова возле Академии наук.
«На Филимонова стояло много автобусов с зашторенными окнами и много силовиков в полном снаряжении, со щитами», -
В соцсетях сообщают также, что силовиков видели в Новой Боровой. Сотрудники милиции во дворах фотографируют окна и что-то записывают в блокноты. «Обычное утро в Новой Боровой. Просто ходят, фотографируют. Флагов на окнах давно нет, что нужно - непонятно», - пишут читатели.
Позже в МВД объяснили движения силовиков на улицах города.
«Сообщаю, что это ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях. Мероприятия - часть учебного процесса курсантов Академии МВД», -
По ее словам, учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел.
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Десятки людей в форме, экипированных щитами, передвигаются по Минску 21 апреля. Пользователи интернета сообщают, что силовиков видели на улице Филимонова возле...
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