"Пуля, цианид, взрыв, военный переворот". Пять самых громких "покушений" на Лукашенко

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, заявил о предотвращении российскими и белорусскими спецслужбами заговора с целью его убийства и изменения конституционного строя республики.





ГОРДОН ". По словам Лукашенко, после звонка президенту РФ Владимиру Путину "заговорщиков", которых якобы поддерживали США, задержали в Москве. Сколько раз за 26 лет у власти на Лукашенко покушались и при каких обстоятельствах – в материале "".





"Одна из пуль пролетела в нескольких сантиметрах от головы Лукашенко". Покушение первое

Летом 1994 года в Беларуси проходили первые в истории независимой республики выборы президента. Баллотировалось шесть кандидатов, среди них – беспартийный самовыдвиженец, депутат Верховного совета и директор совхоза "Городец" 40-летний Александр Лукашенко. Это были первые и единственные выборы, результат которых был признан международным сообществом.





Коммерсантъ " писал, что поздно вечером автомобиль с кандидатом и двумя его соратниками – Иваном Титенковым (будущим управделами президента) и народным депутатом Виктором Шейманом (будущийм генеральным прокурором) – проезжал мимо населенного пункта Лиозна Витебской области, когда его обогнал Ford и стал прижимать к обочине. 16 июня, за несколько дней до первого тура, стало известно о покушении на Лукашенко. Российский "" писал, что поздно вечером автомобиль с кандидатом и двумя его соратниками – Иваном Титенковым (будущим управделами президента) и народным депутатом Виктором Шейманом (будущийм генеральным прокурором) – проезжал мимо населенного пункта Лиозна Витебской области, когда его обогнал Ford и стал прижимать к обочине.





"Через некоторое время из иномарки раздались выстрелы. Одна из пуль пролетела в нескольких сантиметрах от головы Александра Лукашенко. Сам кандидат считает, что лишь находчивость его водителя спасла от смерти всех находившихся в автомобиле", – писала газета со ссылкой на доверенное лицо Лукашенко.









В результате инцидента никто не пострадал. На утро кандидат обратился в милицию. В ходе проведенного криминалистами следственного эксперимента стало ясно, что произвести обстрел авто с кандидатом в условиях, изложенных находившимися в салоне авто спутниками Лукашенко, было невозможно. Следствие ничем не окончилось.





писала в 2001-м "Независимая газета". "Тем не менее в прессе этот факт [покушение на Лукашенко] получил огласку, а кандидат в президенты – сострадание народа, который уверовал, что будущего народного заступника пытаются убрать с пути сподвижники Вячеслава Кебича, который в то время возглавлял республиканское правительство и тоже боролся за президентский пост", –в 2001-м "Независимая газета".





"Лукашенко травили цианидом". Покушение второе и третье

В 2013 году на российском телеканале "РЕН ТВ" в рамках проекта "Тайны мира с Анной Чапман" (российская разведчица, высланная из США в 2010-м) вышел в эфир выпуск "Агенты в белых халатах", в котором рассказывалось о якобы секретном подразделении американского Центрального разведывательного управления, устраняющем политиков с помощью ядов.





Голос за кадром уверял, что в свое время Лукашенко травили цианидом и "новым видом наркотика, вызывающим мгновенное привыкание".





"Оппозиционные белорусские газеты утверждают, что отравление Лукашенко цианидом – далеко не единичный случай. Первое покушение на президента произошло еще в 1999 году, когда во время официального приема его попытались отравить с помощью любимого брусничного морса. Целых полтора месяца Александр Лукашенко не появлялся на публике. […]





Во время официального визита в Таджикистан в следующем, 2000 году, распространились слухи, что на Лукашенко был опробован новый вид наркотика, вызывающего мгновенное привыкание и приводящего к атрофии мышечной ткани. И снова покушение не удалось", – утверждалось в сюжете.













В выпуске был упомянут инцидент 2008 года, когда в Минске во время праздничного концерта в честь Дня независимости прогремел взрыв. Никто не погиб, но медицинская помощь понадобилась свыше полусотни людей.





информации белорусского сайта TUT.BY, в 200 метрах от сцены взорвалось самодельное устройство: литровый пакет из-под сока был начинен болтами и гайками. Этот взрыв считается первым терактом в Беларуси, но правоохранители квалифицировали его как "злостное хулиганство". Побелорусского сайта TUT.BY, в 200 метрах от сцены взорвалось самодельное устройство: литровый пакет из-под сока был начинен болтами и гайками. Этот взрыв считается первым терактом в Беларуси, но правоохранители квалифицировали его как "злостное хулиганство".





В российском же эфире уверяли, что "устройство сработало всего в 300 метрах от главы государства".





"Мало кто знает, что за покушением по-прежнему стояли спецагенты в белых халатах. Взрыв был способом распылить новое психотропное вещество, с помощью которого ЦРУ пыталось заставить прогрессировать старую болезнь президента – мозаичную психопатию", – говорилось в телевыпуске.





информации "Радио Свобода", информация об этом всплыла в 1994 году, перед вторым туром президентских выборов, когда была похищена медицинская карта Лукашенко из архива Могилевской областной психиатрической больницы. Диагноз "мозаичная психопатия" – один из видов расстройства личности – был поставлен Лукашенко в середине 1970-х. По"Радио Свобода", информация об этом всплыла в 1994 году, перед вторым туром президентских выборов, когда была похищена медицинская карта Лукашенко из архива Могилевской областной психиатрической больницы.





"Путин готовит покушение на Лукашенко". Покушение четвертое

видео с "бывшим сотрудником одной из спецслужб Российской Федерации", который называл себя "патриотом России". На условиях полной анонимности он заявил, что тогдашний председатель правительства РФ Владимир Путин планирует убить Лукашенко. В 2010 году во время президентской кампании на малоизвестном YouTube-канале, на котором сейчас восемь подписчиков и один ролик, появилосьс "бывшим сотрудником одной из спецслужб Российской Федерации", который называл себя "патриотом России". На условиях полной анонимности он заявил, что тогдашний председатель правительства РФ Владимир Путин планирует убить Лукашенко.





"Группа по физическому устранению президента Беларуси строго засекречена. В нее входят только самые проверенные и преданные Путину отставники. Уже отработано несколько сценариев уничтожения Лукашенко. Устройство автомобильной или авиационной катастрофы, заражение через подарок или почтовое отправление, задействование снайпера.





Но в качестве наиболее реального сценария рассматривается проведение масштабного теракта во время одного из массовых мероприятий с участием Лукашенко, а в предвыборную кампанию Лукашенко придется проводить много таких мероприятий", – заявлял анонимный "патриот".









В описании под видео два коротких предложения: "До выборов в Белоруссии осталось недолго. Путин намерен убрать неугодного Лукашенко".





По словам "бывшего спецслужбиста", раскрыть планы Путина его побудила неприязнь "к подобным грязным методам устранения руководителя другого государства, даже если он тебе и не нравится".





Выборы проходят, на них с почти 80% результатом побеждает Лукашенко. В день голосования жестко подавлен массовый митинг против действующий власти, задержаны почти 650 протестующих, в том числе семь кандидатов в президенты.





О российском "спецлужбисте-патриоте" больше никто не слышал.





"В планах захват ребенка – одного, второго, как получится. Посадим в погребе". Покушение пятое

сообщение , что российские спецслужбы совместно с белорусским КГБ предотвратили "военный переворот" в Беларуси и "физическое устранение президента А. Лукашенко". Согласно официальным российским и белорусским источникам, еще одно "покушение" на Лукашенко произошло на днях. 17 апреля 2021 года на официальном сайте ФСБ появилось, что российские спецслужбы совместно с белорусским КГБ предотвратили "военный переворот" в Беларуси и "физическое устранение президента А. Лукашенко".





"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко", – сообщалось на сайте ФСБ.





По версии спецслужб, операцию по "изменению конституционного строя с упразднением поста президента" Беларуси готовила группа "заговорщиков" во главе с политологом Александром Федутой и адвокатом Юрием Зенковичем при поддержке США и Польши. Обоих задержали в Москве после звонка Лукашенко Путину. Видео задержания транслировало белорусское государственное ТВ.









Справка "ГОРДОН". Белорусский политолог Александр Федута в 1990-х был пресс-секретарьем Лукашенко и автором его политической биографии. На первых президентских выборах 1994 года он работал в предвыборном штабе Лукашенко, а после возглавил управление информации администрации белорусского президента. В 1995-м Федута уволился и позже перешел в оппозицию.





В тот же день о предотвращении "военного переворота" заявил на республиканском субботнике и Лукашенко. Общение с прессой он начал с темы, которую назвал "чувствительной", поскольку "она напрямую касается меня и моих детей". По словам Лукашенко, в ходе "переворота" должны были убить его и похитить его сыновей.





"Почему я молчал? О себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах [был] захват ребенка – одного, второго, как получится. Посадим [их] в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили.





Мы задержали группу. Они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", – заверил Лукашенко.









Справка "ГОРДОН". Адвокат Юрась Зенкович около 14 лет назад переехал в США, где получил американское гражданство. До этого был одним из региональных лидеров оппозиционной правоцентристской партии "Белорусский народный фронт", которая выступает за демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры.





Во время протестов 2020 года Зенкович был арестован на 10 суток, объявлял голодовку. Он критиковал не только Лукашенко, но и его оппонента по выборам Светлану Тихановскую за готовность вести переговоры с властью.





любое предположение о причастности к этому американских властей "абсолютно ложное". По версии российской и белорусской спецслужб, переворот готовился в Минске на 9 мая во время парада в честь Дня победы. Госдеп США 18 апреля заявил, что американские власти знакомы с информацией о предполагаемом заговоре против Лукашенко и видели его заявление о подготовке покушения, но





Об исчезновении Федуты и Зенковича стало известно от их жен за несколько дней до официальной информации об их задержании. Они сообщили в соцсетях, что мужья перестали выходить на связь 12 и 13 апреля соответственно. Лукашенко заявил, что группа захвата в составе 11–12 человек специально для этого приехала из Белоруссии в Россию.





По последней информации, Федута и Зенкович содержатся в СИЗО белорусского КГБ, ни адвокатов, ни американских консулов к ним не допускают.



