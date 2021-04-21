Александра Федуты и адвоката Юрия (Юрася) Зенковича с их последующей депортацией в Григория Костусева – дали повод белорусским и российским спецслужбам отрапортовать об успешном предотвращении государственного переворота в Республике Беларусь. Арест в Москве двух противников лукашенковского режима – политолога, публициста и литературоведаи адвокатас их последующей депортацией в Минск , а также арест на территории самой Беларуси лидера Партии БНФ– дали повод белорусским и российским спецслужбам отрапортовать об успешном предотвращении государственного переворота в Республике Беларусь.





Правда, трактовка как свершившегося ареста, так и возможных последствий действий «заговорщиков» у российской и белорусской сторон заметно отличаются. На что обращают внимание независимые эксперты в обеих странах.





Так, в репортаже Общественного национального телевидения Беларуси (ОНТ) говорится, что переворот якобы планировался на конец июня, а по сообщениям ФСБ, отстранение Лукашенко от власти в Беларуси должно было состояться во время военного парада 9 мая.





Федеральная служба безопасности РФ также утверждает, что «военный переворот» готовился по сценарию «цветных революций» с привлечением «украинских и белорусских националистов».





Однако, все «цветные революции» в XXI веке носили исключительно мирный характер, пользовались массовой поддержкой населения и гражданского общества, и не имели ничего общего с военными переворотами, совершавшимися в странах Африки и Латинской Америки во второй половине прошлого столетия.





Сходятся позиции официальных Минска и Москвы в том, что за заговорщиками якобы стоят спецслужбы стран Запада. По утверждению Лукашенко, сотрудники КГБ Беларуси «обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР». При этом говоривший, похоже, не знал, что Федеральное бюро расследований является внутренним правоохранительным органом, и осуществляет свою деятельность исключительно на территории Соединенных Штатов.





Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя обвинения Чехии в адрес ГРУ РФ в осуществлении взрыва военного склада во Врбетице, заявила, что последовавшая за этим обвинением высылка российских дипломатов из Праги была затеяна для отвлечения внимания мировой общественности от готовящегося Западом свержения режима Лукашенко.





«Пропагандистская кампания не должна основываться на логике»

Голоса Америки ” попросила белорусского политолога Валерия Карбалевича. По его мнению, прежде всего необходимо уяснить, кого в данном деле могут представлять арестованные в Москве Александр Федута и Юрий Зенкович: Прокомментировать эти нестыковки корреспондент Русской службы “” попросила белорусского политолога. По его мнению, прежде всего необходимо уяснить, кого в данном деле могут представлять арестованные в Москве Александр Федута и Юрий Зенкович:





«Они представляют исключительно сами себя. Они не представляют каких-то организованных структур белорусской оппозиции – ни штаб Тихановской, ни штаб Латушко, ни каких-то политических партий. Это частные лица, у которых исключительно мирные профессии, и что важно подчеркнуть – оба они живут за границей. Поэтому представить это как заговор белорусской оппозиции – большая натяжка», – считает Карбалевич.





И обращает внимание на то, что высказанные Александром Лукашенко обвинения в адрес спецслужб США также не имеют никакого основания.





«Это его типичная риторика: якобы, все плохое, что имеет место в Беларуси, это лишь заговор западных сил, ну а во главе Запада, понятное дело, стоят США. Правда, ФСБ еще приплела сюдо “украинских националистов”. Но это тоже понятно – как же, с точки зрения Кремля, что-то плохое может произойти в мире без участия пресловутых “украинских националистов”!», – иронизирует собеседник «Голоса Америки».





И уже серьезно констатирует, что пропагандистские штампы явно видны в комментариях и ФСБ, и самого Лукашенко, заявлявшего, что «заговорщики» планировали похитить его детей (почему-то только двоих из трех) и посадить их в специально подготовленный погреб в Гомельской области.





Что же касается нестыковки в датах предполагаемого переворота, то Валерий Карбалевич обратил особое внимание на то, что ФСБ сообщило о том, что переворот якобы должен был произойти во время военного парада 9 мая.





«Но дело в том, что в Беларуси парады проводятся не 9 мая, а 3 июля – в День незавивимости. Да, в прошлом году был парад 9 мая, но он проводился “в пику” Путину, который парад отменил, а Лукашенко – нет, и тем самым вроде бы показал, что является истинным наследником победы.





Но ФСБ, видимо не догадывается о парадах 3 июля, поэтому была названа привычная для россиян дата», – комментирует белорусский эксперт.





И подытоживает: «Собственно говоря, пропагандистская кампания и не должна основываться на логике. Она основывается на тех идеологемах, которые укрепились и среди сторонников Путина, и среди сторонников Лукашенко. А именно: Запад – враг, все плохое в мире – от Запада, и в особенности от США. И на этом поле можно вешать любую лапшу».





«Спецслужбы двух стран пытаются наладить какой-то совместный проект»





Политолог Дмитрий Орешкин начал разговор с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» со слов:





«Все, кто лично знаком с Александром Федутой, знают, что этот человек самой жизнью не приспособлен к заговорам. Это – интеллектуал, политолог, политтехнолог, но он плохо понимает, что и как стреляет, что откуда вылетает, и за какой крючок надо дергать у автомата Калашникова. Это никакой не “черный полковник”, не офицер спецслужб, и человека, более далекого, чем он, от идеи силового захвата власти, трудно себе представить».





С Юрием Зенковичем Орешкин не знаком, поэтому не стал давать ему характеристику.





Однако, заметил: «Все это выглядит как искусственно сконструированное мероприятие. Причем, что важно уточнить: по-видимому, оно готовилось параллельно и спецслужбами России, и спецслужбами Беларуси. Во всяком случае, то, что эфэсбэшники заманили этих людей в Россию, означает, что какая-то координация была.





Но при этом мы наблюдаем разные интерпретации со стороны тех же самых силовых структур. В Беларуси говорят о том, что Россия приютила заговорщиков, и это – именно то, о чем Лукашенко рассказывал во времена “вагнеровского скандала”. А с другой стороны, мы видим, как и в том эпизоде, благополучную выдачу людей.





И, конечно, Федута – тот еще заговорщик, если он так легко поехал в Россию, полагая, что здесь его Лукашенко не выдадут. Это значит, что кто-то обещал ему неприкосновенность, и он полагал, что есть какие-то влиятельные люди, заинтересованные в том, чтобы обсуждать тему свержения Лукашенко. Иначе нечего ему было бы здесь делать.





А его здесь схватили “под белые руки” и выдали Лукашенко, чего Александр Федута, конечно, не мог представить и в самом страшном сне», – считает Дмитрий Орешкин.





Все подробности «раскрытого заговора» политолог называет «сочиненными на коленке» и «сшитыми белыми нитками».





«Кроме того, в двух странах работают люди, преследующие разные цели. В белорусских спецслужбах прекрасно знают, как напугать Лукашенко: “вот, приготовили конкретный подвал, куда Зенкович и Федута заточат бедного Лукашенко вместе с детьми”.





У нас рассказывается, что участники “переворота” планировали грабить какую-то собственность и проводить люстрацию чиновников. Просто каждый придумывает что-то в меру своих способностей, а поскольку авторы версий – не самые талантливые люди на свете, то получается очевидный бред», – замечает собеседник «Голоса Америки».





И резюмирует: «Для меня сухой остаток этой истории в том, что спецслужбы двух стран пытаются наладить какой-то совместный проект, но интерпретации такие же противоречивые, как в деле “вагнеровцев”.





И можно сделать вывод, что в Москве прорабатывали сценарий присоединения Беларуси, потому что Путину, хоть тресни, надо представить народу что-нибудь “победное”. И если не во время ежегодного послания Федеральному Собранию, то ближе к осенним выборам.





А Лукашенко тоже обещает сказать что-то “самое важное за 26 лет своего правления”. И если его “прогнули” из Кремля, то он объявляет, что Беларусь объединяется с Россий, и тогда Путину аплодируют как победителю.





Или, наоборот, Лукашенко заявляет, что никогда такого объединения не будет и провозглашает, например, наследственную монархию.





Но что мне кажется наиболее вероятным то, что Путин будет наносить удар в белорусском направлении. И в первую очередь – удар информационный. А концентрация российских войск на границе с Украиной – просто отвлекающий маневр, потому что ничего получить на украинском направлении Путин не сможет».