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Очень милый урок. Взрослая собака показала щенку, как нужно лаять

21.04.2021 12:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Домашние питомцы — это существа, способные поднять настроение не только хозяевам, но и всем, кто находится рядом. Так произошло и в случае с владельцем этих милых собак. На видео, опубликованном в TikTok пользователем scottiebb70, видно, как щенок хаски бегает вокруг своего друга — взрослого ротвейлера — и громко (насколько пока может) лает, пытаясь вызвать того на «дуэль». Пес следит за малышом, особо не вмешиваясь, пока наконец не принимает участие в воспитании хаски. Посмотрите, чем это заканчивается.

@scottiebb70

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