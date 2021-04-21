Очень милый урок. Взрослая собака показала щенку, как нужно лаять

Источник материала: Tut.by

Домашние питомцы — это существа, способные поднять настроение не только хозяевам, но и всем, кто находится рядом. Так произошло и в случае с владельцем этих милых собак. На видео, опубликованном в TikTok пользователем scottiebb70, видно, как щенок хаски бегает вокруг своего друга — взрослого ротвейлера — и громко (насколько пока может) лает, пытаясь вызвать того на «дуэль». Пес следит за малышом, особо не вмешиваясь, пока наконец не принимает участие в воспитании хаски. Посмотрите, чем это заканчивается.