В Рогачеве таксист вылетел на тротуар и сбил женщину

Источник материала: Tut.by

В Рогачеве автомобиль такси сбил женщину, сообщает «Свабоднае слова».

Авария произошла около 18 часов вечера 20 апреля напротив центрального почтового отделения.

Женщина стояла на пешеходной дорожке, в этот момент ее и сбил автомобиль.

Пострадавшую забрала скорая.