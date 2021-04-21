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В Рогачеве таксист вылетел на тротуар и сбил женщину
Источник материала: Tut.by
В Рогачеве автомобиль такси сбил женщину,
Авария произошла около 18 часов вечера 20 апреля напротив центрального почтового отделения.
Женщина стояла на пешеходной дорожке, в этот момент ее и сбил автомобиль.
Пострадавшую забрала скорая.
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ДТП произошло около шести часов вечера 20 апреля напротив центрального почтового отделения.
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