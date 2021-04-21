Уролог называет частые симптомы простатита и объясняет, какие привычки влияют на его появление

Источник материала: Tut.by

Простатит (воспаление предстательной железы) — одно из наиболее часто встречаемых заболеваний в урологической практике. Какие у него симптомы и может ли хронический простатит появиться без острой формы? Врач-уролог Руслан Дорошевич отвечает на популярные вопросы.

Руслан ДорошевичВрач- уролог , андролог первой категории медицинского центра «Форестмед» Врач-, андролог первой категории медицинского центра «Форестмед»

Что такое простатит?

Простатит — воспалительный процесс, затрагивающий ткани предстательной железы. А предстательная железа — самый крупный секреторный орган мужской репродуктивной системы. Она участвует в механизмах удержания и эвакуации мочи из мочевого пузыря, также в эякуляции (семяизвержении), обеспечивает защиту половых путей от инфекций, секретирует лимонную кислоту, кислую фосфатазу, простатоспецифический антиген ( ПСА ) и пр.

Какими могут быть симптомы простатита?

Один из первых — боль. Типичная локализация боли — в промежности, а атипичные (более редкие) варианты — внизу живота, в зоне прямой кишки, в области яичек, в пенисе, во время мочеиспускания.

Второй по частоте симптом — нарушение мочеиспускания. Проявляться он может по-разному: чувством неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания, прерывистым мочеиспусканием, невозможностью воздержаться от мочеиспускания, слабый напор струи мочи, потребность натужиться (напрячь мышцы живота), чтобы начать мочеиспускание, частое мочеиспускание днем и/или ночью.

Могут появиться и такие симптомы, которые будут затрагивать сексуальную жизнь мужчины. Это может быть слабая и/или непродолжительная эрекция, боли при эякуляции,

ускоренная эякуляция, снижение либидо, гемоспермия (наличие крови в сперме).

Еще один возможный симптом простатита — невротический синдром. Отклонения от нормального психологического состояния встречается у восьми из десяти мужчин, и связано это часто с тем, что вышеуказанные симптомы влияют на качество жизни мужчины и его самооценку.

При простатите может быть комбинация или один симптом. Клинических проявлений может не быть и вовсе. Однако важно помнить, что описанные симптомы могут быть не только при хроническом простатите, но и при других урологических заболеваниях.

Каким бывает простатит?

Простатит может быть острым и хроническим. Воспаление простаты в хронической форме может быть вызвано отсутствием или несвоевременным лечением острой стадии, а может развиваться сразу — без острой стадии.

Выделяют четыре основных вида хронического простатита.

Хронический бактериальный простатит. Он развивается из острого бактериального простатита (если плохо или несвоевременно лечить) или сразу возникает как первичный процесс. Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов, микроскопических изменений в секрете простаты (лейкоцитов более 10 в поле зрения) и обнаружения патогенных микробов в титре (концентрации) > 10 в 4-й степени в 1 мл в бакпосеве секрета простаты. Хронический небактериальный воспалительный простатит. При нем есть симптомы и клинические проявления хронического простатита, уровень лейкоцитов в секрете простаты более 10 в поле зрения, но патогенные микробы или отсутствуют в бакпосеве секрета вовсе или их концентрация < 10 в 4-й степени. Хронический простатит без клинических проявлений. Это случайно обнаруженный процесс активного воспаления предстательной железы без каких-либо клинических проявлений. Синдром хронической тазовой боли (хронический невоспалительный простатит). Имеются клинические симптомы хронического простатита, но нет признаков воспаления (уровень лейкоцитов в секрете простаты до 5−10 в поле зрения) и бакпосев секрета простаты в норме.

Почему появляется хронический простатит?

Две основные причины — патогенные микробы и когнестия (застой).

Что касается микробов, то они могут попадать в предстательную железу из-за осложнений уретрита (воспаление мочеиспускательного канала), вызванного патогенными микробами, хламидиями, уреамикоплазмами, трихомонадами, гонореей и прочее; из-за осложнений проктита (воспаление прямой кишки) и прямокишечных свищей, нагноившихся геморроидальных узлов; из-за осложнений очаговых инфекций — тонзиллита (ангины), синусита и др.

Простатит также может развиться из-за застоя секрета простаты (нерегулярные семяизвержения), застоя венозной крови в органах малого таза (малоподвижный образ жизни, холод, прием алкоголя и др.).



Фото: Jan Vašek, jeshoots.com

Как выявляют простатит?

Диагноз устанавливается на основании жалоб и клинических проявлений, всевозможных опросников/анкет (прежде всего IPSS), данных лабораторных методов обследования (секрет простаты и его бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам), данных инструментальных методов обследований (УЗИ простаты, реже МРТ, КТ, уретроцистография). Иногда проводится уродинамическое исследование — урофлоуметрия (при жалобах на нарушение мочеиспускания).

Как лечат простатит?

При лечении простатита по назначению врача может быть показана медикаментозная терапия, направленная на устранение явлений когнестии, стимуляцию крово- и лимфообращения, нормализацию секреторной функции простаты, иногда — антибиотикотерапия.

Важными дополнительными факторами в лечении являются изменения образа жизни — он должен быть активным, с регулярной половой жизнью. Также рекомендуется наладить питание и ограничить потребление продуктов, способствующих приливу крови к органам малого таза — острые и соленые блюда, пряности, алкоголь. Некоторым пациентам необходимо нормализовать акт дефекации (стул) и устранить запоры, если они есть.

При лечении также возможны физиотерапия, лечебный массаж простаты, ударно-волновая терапия, импульсная магнитотерапия, упражнения Кегеля, электрофорез, тепловые процедуры и прочее.