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Уролог называет частые симптомы простатита и объясняет, какие привычки влияют на его появление
Источник материала: Tut.by
Простатит (воспаление предстательной железы) — одно из наиболее часто встречаемых заболеваний в урологической практике. Какие у него симптомы и может ли хронический простатит появиться без острой формы? Врач-уролог Руслан Дорошевич отвечает на популярные вопросы.
Что такое простатит?
Простатит — воспалительный процесс, затрагивающий ткани предстательной железы. А предстательная железа — самый крупный секреторный орган мужской репродуктивной системы. Она участвует в механизмах удержания и эвакуации мочи из мочевого пузыря, также в эякуляции (семяизвержении), обеспечивает защиту половых путей от инфекций, секретирует лимонную кислоту, кислую фосфатазу, простатоспецифический антиген (
Какими могут быть симптомы простатита?
Один из первых — боль. Типичная локализация боли — в промежности, а атипичные (более редкие) варианты — внизу живота, в зоне прямой кишки, в области яичек, в пенисе, во время мочеиспускания.
Второй по частоте симптом — нарушение мочеиспускания. Проявляться он может по-разному: чувством неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания, прерывистым мочеиспусканием, невозможностью воздержаться от мочеиспускания, слабый напор струи мочи, потребность натужиться (напрячь мышцы живота), чтобы начать мочеиспускание, частое мочеиспускание днем и/или ночью.
Могут появиться и такие симптомы, которые будут затрагивать сексуальную жизнь мужчины. Это может быть слабая и/или непродолжительная эрекция, боли при эякуляции,
Еще один возможный симптом простатита — невротический синдром. Отклонения от нормального психологического состояния встречается у восьми из десяти мужчин, и связано это часто с тем, что вышеуказанные симптомы влияют на качество жизни мужчины и его самооценку.
При простатите может быть комбинация или один симптом. Клинических проявлений может не быть и вовсе. Однако важно помнить, что описанные симптомы могут быть не только при хроническом простатите, но и при других урологических заболеваниях.
Каким бывает простатит?
Простатит может быть острым и хроническим. Воспаление простаты в хронической форме может быть вызвано отсутствием или несвоевременным лечением острой стадии, а может развиваться сразу — без острой стадии.
Выделяют четыре основных вида хронического простатита.
Почему появляется хронический простатит?
Две основные причины — патогенные микробы и когнестия (застой).
Что касается микробов, то они могут попадать в предстательную железу из-за осложнений
Простатит также может развиться из-за застоя секрета простаты (нерегулярные семяизвержения), застоя венозной крови в органах малого таза (малоподвижный образ жизни, холод, прием алкоголя и др.).
Как выявляют простатит?
Диагноз устанавливается на основании жалоб и клинических проявлений, всевозможных опросников/анкет (прежде всего IPSS), данных лабораторных методов обследования (секрет простаты и его бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам), данных инструментальных методов обследований (УЗИ простаты, реже МРТ, КТ, уретроцистография). Иногда проводится уродинамическое исследование — урофлоуметрия (при жалобах на нарушение мочеиспускания).
Как лечат простатит?
При лечении простатита по назначению врача может быть показана медикаментозная терапия, направленная на устранение явлений когнестии, стимуляцию крово- и лимфообращения, нормализацию секреторной функции простаты, иногда — антибиотикотерапия.
Важными дополнительными факторами в лечении являются изменения образа жизни — он должен быть активным, с регулярной половой жизнью. Также рекомендуется наладить питание и ограничить потребление продуктов, способствующих приливу крови к органам малого таза — острые и соленые блюда, пряности, алкоголь. Некоторым пациентам необходимо нормализовать акт дефекации (стул) и устранить запоры, если они есть.
При лечении также возможны физиотерапия, лечебный массаж простаты, ударно-волновая терапия, импульсная магнитотерапия, упражнения Кегеля, электрофорез, тепловые процедуры и прочее.
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Простатит (воспаление предстательной железы) - одно из наиболее часто встречаемых заболеваний в урологической практике. Какие у него симптомы и может ли...
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