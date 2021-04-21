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Левченко – замглавы Администрации президента: «Вы развалили женский баскетбол. Не лезьте в спорт»

21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известная спортсменка Елена Левченко дала отповедь председателю Белорусской федерации баскетбола Максиму Рыженкову, который бросил камень в огород бывшего капитана сборной Екатерины Снытиной.

Недавно Екатерина Снытина объявила, что уходит из сборной Беларуси, т.к. не хочет представлять страну на международной арене, когда «народ страдает и подвергается пыткам и репрессиям».

На днях первый заместитель главы Администрации президента и по совместительству председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков подверг Снытину критике:

– Глубоко разочарован ее действиями. Как капитан она должна была взвешенно и разумно подходить к высказываниям на политические вопросы, понимать, как это может отразиться на сборной. Моя позиция такова: положи мандат, и тогда ты свободен в выражении своих взглядов.

И вот за коллегу вступилась другая известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Ее пост в соцсетях заслуживает того, чтобы быть опубликованным полностью.

Левченко – замглавы Администрации президента: «Вы развалили женский баскетбол. Не лезьте в спорт»

Снытина, Рыженков, Левченко. Коллаж Трибуны

«Никогда такого не было – и вот опять! Спорту вне политики посвящается. Погнали.

За последние 5 лет, вы, господин Рыженков, развалили женский баскетбол! Медали завоевывались ДО ВАС и в элите мирового баскетбола мы оказались ДО ВАС!

А что сделали вы? Вы гордитесь и приписываете себе наши достижения, но «убрали» всех, кто внес свой вклад в эти достижения. Вы никогда в жизни не играли в этот вид спорта. Но заняли пост главы Федерации и стали затыкать рты неугодным и несогласным. Национальная сборная не вышла из группы в 2-х последних чемпионатах Европы, не отобралась на чемпионат мира и на Олимпиаду. Вы уволили Буяльского, потому что он якобы не обновлял сборную. Прошло 5 лет и что же изменилось? Ни ХРЕНА!

Поэтому раз вы заговорили про «разочарование» в Кате Снытиной и в Егоре Мещеряковом, я скажу чЭсна, что единственное разочарование в этой истории – это ВЫ!

Выражать свое мнение – это право каждого гражданина Республики Беларусь, гарантированное нам всем конституцией страны. И независимо капитан ты, не капитан, директор бани, просто рабочий или банкир – каждый имеет право на СВОЁ МНЕНИЕ!

Мы – не рабы. Это система хочет сделать нас рабами. Потому что вам удобны только покорные, безмолвные спортсмены, которые стучат мячами, ходят на ВНС, кивают и подписывают провластные письма. И реальность, к сожалению, такова, что вы нашли готовых это делать.

Но настоящий командный дух, который вы упоминаете в интервью, основывается не на этом. Командный дух – это когда один в команде стоит горой за другого. Также и федерация должна уметь поддержать и постоять за СВОИХ. Кому как не дипломатам об этом знать! А судя по вашим поступкам и высказываниям, вы понятия не имеете о том, что такое КОМАНДНЫЙ ДУХ. Наверное, об этом мы поговорим в другой раз.

И напоследок! Вижу, вы любите советы раздавать, ну и я тогда дам вам один хороший совет: сделайте полезное дело, оставайтесь в своей политике и не лезьте в спорт. Это будет самое лучшее, что вы можете сделать для белорусского баскетбола. Страна вас не забудет».

 
 
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