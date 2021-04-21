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Эксперт: «заговор» против Лукашенко сочинен на коленке и сшит белыми нитками не самыми талантливыми людьми

21.04.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комментарии белорусских и российских властей по делу о «военном перевороте» похоже на «дело вагнеровцев».

Эксперт: «заговор» против Лукашенко сочинен на коленке и сшит белыми нитками не самыми талантливыми людьми

Как считает российский эксперт Дмитрий Орешкин, все подробности «раскрытого заговора сочинены на коленке и сшиты белыми нитками».

Он также отметил, что спецслужбы Беларуси и России преследуют разные цели. Белорусы, по его словам, «прекрасно знают, как напугать Лукашенко: вот, приготовили конкретный подвал, куда Зенкович и Федута заточат бедного Лукашенко вместе с детьми».

В свою очередь россияне рассказывают, что участники «переворота» планировали грабить какую-то собственность и проводить люстрацию чиновников.

«Каждый придумывает что-то в меру своих способностей, а поскольку авторы версий — не самые талантливые люди на свете, то получается очевидный бред», — подчеркнул политолог в беседе с «ГА».

Он также делает вывод, что «спецслужбы двух стран пытаются наладить какой-то совместный проект, но интерпретации такие же противоречивые, как в деле вагнеровцев».

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Теги: Минск
 
 
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Комментарии белорусских и российских властей по делу о «военном перевороте» похоже на «дело вагнеровцев».
 
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