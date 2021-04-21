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В Новой Боровой с утра — активность милиции. УВД: «Профилактические мероприятия»
Источник материала: UDFВ соцсетях появились снимки больших групп силовиков в Новой Боровой. Некоторые читатели заметили, что милиционеры во дворах фотографируют окна и что-то записывают в блокноты. В УВД Миноблисполкома это называют профилактикой.
Фото: читатель TUT.BY
— Обычное утро в Новой Боровой, — иронизирует читатель TUT.BY, приславший снимки с милицией во дворах. — Просто ходят, фотографируют. Флагов на окнах давно нет, что нужно — непонятно.
В телеграм-канале УВД Миноблисполкома поясняют, что в квартале проходят «профилактические мероприятия в целях поддержания общественного порядка».
Напомним, что сегодня же, 21 апреля, в Минске заметили силовиков со щитами. Большое скопление людей в форме было в районе одного из факультетов Академии МВД на улице Филимонова. Позже в МВД пояснили, что это плановые учения.
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Напомним, что сегодня же, 21 апреля, в Минске заметили силовиков со щитами.
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