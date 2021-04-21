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Женщина увидела у соседки новую собаку и заподозрила неладное. И не зря! Смотрите фото – трогает до слез

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина увидела у соседки новую собаку и заподозрила неладное. И не зря! Смотрите фото – трогает до слез

Трогательную историю с хорошим концом о похищении собаки ши-тцу опубликовал ridus.ru.

57-летняя Анна Тейлор из Вестгейт-он-Си (Кент, Великобритания) заметила у соседки новую собаку. Когда та рассказала странную историю о том, как купила щенка ши-тцу, Анна заподозрила неладное. Тем более по зубам собаки было видно, что она взрослая.


Женщина решила начать свое расследование. Она долго просматривала в соцсетях объявления о пропаже собак, пока не нашла в группе грумер-салона сообщение о том, что похищен ши-тцу. Анна позвонила в салон, там ей помогли связаться с хозяевами собаки – Ареком и Касией Таларек.

Собака по кличке Лили пропала в середине марта, рассказал Арек, – она убежала, когда он с женой разгружал машину после возвращения из магазина. 

Мужчина пошел искать Лили, но так и не нашел. А кто-то из соседей сказал, что видел, как собаку посадили в машину и увезли. 


После того, как Анна услышала рассказ Арека, она вместе со своими подругами пошла к соседке. Женщины уговорили ее отсканировать чип собаки – в случаях кражи или пропажи питомца это помогает найти настоящих владельцев.

Собака действительно принадлежала семье Таларек, показало сканирование. Однако новые владельцы согласились передать собаку только настоящим хозяевам. Арек и его семья вскоре приехали за своей любимицей и забрали ее домой.


 



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Трогательную историю с хорошим концом о похищении собаки ши-тцу опубликовал ridus.ru. 57-летняя Анна Тейлор из Вестгейт-он-Си (Кент, Великобритания) заметила у соседки...
 
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