Женщина увидела у соседки новую собаку и заподозрила неладное. И не зря! Смотрите фото – трогает до слез

Источник материала: ОНТ

Трогательную историю с хорошим концом о похищении собаки ши-тцу опубликовал ridus.ru .

57-летняя Анна Тейлор из Вестгейт-он-Си (Кент, Великобритания) заметила у соседки новую собаку. Когда та рассказала странную историю о том, как купила щенка ши-тцу, Анна заподозрила неладное. Тем более по зубам собаки было видно, что она взрослая.





Женщина решила начать свое расследование. Она долго просматривала в соцсетях объявления о пропаже собак, пока не нашла в группе грумер-салона сообщение о том, что похищен ши-тцу. Анна позвонила в салон, там ей помогли связаться с хозяевами собаки – Ареком и Касией Таларек.

Собака по кличке Лили пропала в середине марта, рассказал Арек, – она убежала, когда он с женой разгружал машину после возвращения из магазина.

Мужчина пошел искать Лили, но так и не нашел. А кто-то из соседей сказал, что видел, как собаку посадили в машину и увезли.





После того, как Анна услышала рассказ Арека, она вместе со своими подругами пошла к соседке. Женщины уговорили ее отсканировать чип собаки – в случаях кражи или пропажи питомца это помогает найти настоящих владельцев.

Собака действительно принадлежала семье Таларек, показало сканирование. Однако новые владельцы согласились передать собаку только настоящим хозяевам. Арек и его семья вскоре приехали за своей любимицей и забрали ее домой.













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