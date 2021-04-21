Ребенок шел по перрону и упал на рельсы перед поездом в Индии. Мальчика спас стрелочник

Источник материала: ОНТ

Инцидент, который мог закончиться трагично, произошел в Индии. Камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции в пригороде Мумбаи запечатлели, как 6-летний ребенок, который шел с матерью по перрону, оступившись, упал на рельсы перед идущим поездом.

Женщина (как выяснилось позже — слепая) попыталась затащить сына обратно, но не справилась. В этот момент ситуацию разрешил стрелочник, оказавшийся неподалеку. За спасение его удостоили похвалы от министра железнодорожного транспорта Индии.

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