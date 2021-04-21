Деревенская свадьба, веселая и беспощадная. 10 фотографий, которые рассмешат вас до слез!

Источник материала: ОНТ

Деревенские свадьбы всегда проходят очень громко, гости веселятся как в последний раз, а молодожены не верят в свое счастье. Если вы никогда не бывали на подобных мероприятиях, то хотя бы посмотрите, что вы потеряли!





На свадьбу были приглашены все! Буквально



Фото: telegraf.com.ua

Когда так и не разобрался с прошлыми отношениями, зато новая жена готовит вкусный борщ



Фото: zen.yandex.ru

Свадьба - самое счастливое событие в жизни молодых!



Фото: zen.yandex.ru

На счастье!



Фото: zen.yandex.ru

Главное в свадебной фотографии - правильная композиция



Фото: zen.yandex.ru

Неравный брак



Фото: klikabol.com

А раньше каравай кусали...



Фото: onedio.com

Настоящий богатырь



Фото: telegraf.com.ua

Солнышко в руках



Фото: telegraf.com.ua

Привет, милый!



Фото: telegraf.com.ua





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