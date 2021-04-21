|
Деревенская свадьба, веселая и беспощадная. 10 фотографий, которые рассмешат вас до слез!
Источник материала: ОНТ
Деревенские свадьбы всегда проходят очень громко, гости веселятся как в последний раз, а молодожены не верят в свое счастье. Если вы никогда не бывали на подобных мероприятиях, то хотя бы посмотрите, что вы потеряли!
На свадьбу были приглашены все! Буквально
Когда так и не разобрался с прошлыми отношениями, зато новая жена готовит вкусный борщ
Свадьба - самое счастливое событие в жизни молодых!
На счастье!
Главное в свадебной фотографии - правильная композиция
Неравный брак
А раньше каравай кусали...
Настоящий богатырь
Солнышко в руках
Привет, милый!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревенские свадьбы всегда проходят очень громко, гости веселятся как в последний раз, а молодожены не верят в свое счастье. Если вы никогда не бывали на подобных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)