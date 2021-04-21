ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Деревенская свадьба, веселая и беспощадная. 10 фотографий, которые рассмешат вас до слез!

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Деревенская свадьба, веселая и беспощадная. 10 фотографий, которые рассмешат вас до слез!

Деревенские свадьбы всегда проходят очень громко, гости веселятся как в последний раз, а молодожены не верят в свое счастье. Если вы никогда не бывали на подобных мероприятиях, то хотя бы посмотрите, что вы потеряли!


На свадьбу были приглашены все! Буквально


Фото: telegraf.com.ua

Когда так и не разобрался с прошлыми отношениями, зато новая жена готовит вкусный борщ


Фото: zen.yandex.ru

Свадьба - самое счастливое событие в жизни молодых!


Фото: zen.yandex.ru

На счастье!


Фото: zen.yandex.ru

Главное в свадебной фотографии - правильная композиция


Фото: zen.yandex.ru

Неравный брак


Фото: klikabol.com

А раньше каравай кусали...


Фото: onedio.com

Настоящий богатырь


Фото: telegraf.com.ua

Солнышко в руках


Фото: telegraf.com.ua

Привет, милый!


Фото: telegraf.com.ua


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревенские свадьбы всегда проходят очень громко, гости веселятся как в последний раз, а молодожены не верят в свое счастье. Если вы никогда не бывали на подобных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: «заговор» против Лукашенко сочинен на коленке и сшит белыми нитками не самыми талантливыми людьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by