|
Угнали и разбили: в Слониме пьяные молодые люди учинили ДТП
Источник материала: ОНТ
Двое пьяных молодых людей угнали автомобиль и тут же попали на нем в ДТП в Слониме. Об этом
Согласно предварительным данным, 19-летний местный житель выпивал со своим 17-летним приятелем, когда им пришла идея угнать автомобиль. В качестве цели они выбрали старый «ВАЗ», двери которого оказались незапертыми, а ключ был оставлен в замке зажигания.
Впрочем, преступление пошло не по плану: из-за алкогольного опьянения и отсутствия навыков управления автомобилем они практически сразу врезались в столб.
Теперь молодым людям грозит уголовная ответственность, возбуждено дело по статье «угон».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое пьяных молодых людей угнали автомобиль и тут же попали на нем в ДТП в Слониме. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома. Согласно предварительным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)