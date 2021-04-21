Угнали и разбили: в Слониме пьяные молодые люди учинили ДТП

Источник материала: ОНТ

Двое пьяных молодых людей угнали автомобиль и тут же попали на нем в ДТП в Слониме. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 19-летний местный житель выпивал со своим 17-летним приятелем, когда им пришла идея угнать автомобиль. В качестве цели они выбрали старый «ВАЗ», двери которого оказались незапертыми, а ключ был оставлен в замке зажигания.

Впрочем, преступление пошло не по плану: из-за алкогольного опьянения и отсутствия навыков управления автомобилем они практически сразу врезались в столб.

Теперь молодым людям грозит уголовная ответственность, возбуждено дело по статье «угон».

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