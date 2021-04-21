ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Угнали и разбили: в Слониме пьяные молодые люди учинили ДТП

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Угнали и разбили: в Слониме пьяные молодые люди учинили ДТП

Двое пьяных молодых людей угнали автомобиль и тут же попали на нем в ДТП в Слониме. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 19-летний местный житель выпивал со своим 17-летним приятелем, когда им пришла идея угнать автомобиль. В качестве цели они выбрали старый «ВАЗ», двери которого оказались незапертыми, а ключ был оставлен в замке зажигания.

Впрочем, преступление пошло не по плану: из-за алкогольного опьянения и отсутствия навыков управления автомобилем они практически сразу врезались в столб.

Теперь молодым людям грозит уголовная ответственность, возбуждено дело по статье «угон».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое пьяных молодых людей угнали автомобиль и тут же попали на нем в ДТП в Слониме. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома. Согласно предварительным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: «заговор» против Лукашенко сочинен на коленке и сшит белыми нитками не самыми талантливыми людьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by