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На Филиппинах бушует супертайфун «Суригаэ»

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Филиппинах бушует супертайфун «Суригаэ»

На Филиппинах бушует супертайфун «Суригаэ». Скорость ветра достигает 200 километров в час. 

Это уже привело к разрушениям в прибрежных районах. Повалены деревья, повреждены дома и машины. Десятки человек получили травмы. Основной удар стихии пришелся на восток страны. Там местные власти эвакуировали более 60 тысяч человек. 

Непогода продлится еще несколько дней, что грозит новыми бедствиями – наводнениями и оползнями. В апреле на Филиппинах начался штормовой сезон. Специалисты предупреждают: он будет значительно более разрушительным, чем в прошлом году. Тогда на юго-восточное азиатское государство обрушилось 20 тайфунов.

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На Филиппинах бушует супертайфун «Суригаэ». Скорость ветра достигает 200 километров в час.  Это уже привело к разрушениям в прибрежных районах. Повалены деревья,...
 
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