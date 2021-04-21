Как сделать глазурь для пасхального кулича: 3 лучших рецепта – это просто!

Источник материала: ОНТ

Приготовить глазурь для пасхальных куличей можно по разным рецептам. Мы выбрали 3 самых популярных. Сделать глазурь по ним сможет каждый – это очень просто! Сохраняйте себе!

Белковая



Фото с сайта povar.ruОтделите белок одного яйца от желтка и влейте его в чашу для взбивания миксером. Начинайте взбивать на малых оборотах, чтобы максимально насытить белок кислородом, через 30 сек. увеличьте скорость до средней. Когда образовалась стойкая пышная пена, постепенно, перемешивая миксером, начинайте всыпать сахарную пудру (100-150 г). В самом конце добавьте 1 ч. л. лимонного сока без прожилок и косточек или щепотку лимонной кислоты. Масса будет готова, когда станет густой, гладкой, блестящей.

В процессе взбивания можно на пару минут останавливать миксер, чтобы он не перегрелся.

Готовой глазурью сразу же смажьте верхушки куличей, пока она не засохла. Но, если используете посыпку, то добавляйте ее, выждав 3-5 мин., так как на свежей глазури она расплывется.

Шоколадная



Фото с сайта povar.ru

Ее можно приготовить из шоколада или из молока с какао. Выбирайте, какой способ вам по душе.

Из шоколада

100 г горького или молочного шоколада разломайте на кусочки, залейте 50 г жирных сливок – 33% и больше – и поставьте на водяную баню, непрерывно помешивайте. Когда масса станет однородной, снимите с огня. В процессе приготовления регулируйте консистенцию глазури количеством сливок и шоколада. В слишком густую массу добавляйте еще сливок, в жидкую – шоколад.

Из какао и молока

В небольшой кастрюле с толстым дном смешайте ложкой или венчиком 80 г молока, 100 г сахара и 5-6 ст. л. какао. Поставьте массу на медленный огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая, затем добавьте 80 г сливочного масла.

Когда намажете глазурью кулич, поставьте его в холодильник, для быстрого застывания.

Сахарная



Фото сайта 1000.menu

Глазурь используют также для печенья и кексов. Из заданного количества ингредиентов помадки выходит на 4-5 куличей.

100 г сахарной пудры насыпьте в глубокую миску. Постепенно добавляйте лимонный или апельсиновый сок (3 ст.л.) и растирайте ее ложкой. По консистенции смотрите, чтобы глазурь была не сильно густая, но и не жидкая.

Такая помадка с легкой кислинкой отлично сочетается со сладким сдобным тестом. Украсьте куличи перед праздником, чтобы за ночь они успели высохнуть.

Еще больше лайфхаков по приготовлению глазури читайте здесь .

Главное фото: vpuzo.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram