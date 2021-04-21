С 21 апреля повышается ставка рефинансирования до 8,5%

Источник материала: ОНТ

Для более эффективной работы экономики. С этого дня в стране новая ставка рефинансирования – 8,5% годовых.

Необходимость увеличения в Нацбанке объяснили внешними и внутренними факторами, которые влияют на финансовые процессы. Это поможет сдержать инфляцию.

Напомним и о прогнозе главного финансового регулятора по золотовалютным резервам. К концу года «подушка безопасности» прогнозируется свыше 6 миллиардов долларов – с учетом исполнения всех внешних и внутренних обязательств.

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