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С 21 апреля повышается ставка рефинансирования до 8,5%
Источник материала: ОНТ
Для более эффективной работы экономики. С этого дня в стране новая ставка рефинансирования – 8,5% годовых.
Необходимость увеличения в Нацбанке объяснили внешними и внутренними факторами, которые влияют на финансовые процессы. Это поможет сдержать инфляцию.
Напомним и о прогнозе главного финансового регулятора по золотовалютным резервам. К концу года «подушка безопасности» прогнозируется свыше 6 миллиардов долларов – с учетом исполнения всех внешних и внутренних обязательств.
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Для более эффективной работы экономики. С этого дня в стране новая ставка рефинансирования – 8,5% годовых. Необходимость увеличения в Нацбанке объяснили внешними...
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