Арина Соболенко успешно провела первый матч на теннисном турнире в Штутгарте

Источник материала: ОНТ

На престижном теннисном турнире в Штутгарте белоруска Арина Соболенко успешно провела первый матч.

В одной восьмой финала Соболенко встречалась с Чжан Шуай и в двух сетах справилась с китаянкой без особых проблем – 6:2, 6:2.

Следующей соперницей белорусской теннисистки будет немка Анна-Лена Фридзам. Они сыграют 22 апреля.

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