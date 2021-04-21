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Арина Соболенко успешно провела первый матч на теннисном турнире в Штутгарте
Источник материала: ОНТ
На престижном теннисном турнире в Штутгарте белоруска Арина Соболенко успешно провела первый матч.
В одной восьмой финала Соболенко встречалась с Чжан Шуай и в двух сетах справилась с китаянкой без особых проблем – 6:2, 6:2.
Следующей соперницей белорусской теннисистки будет немка Анна-Лена Фридзам. Они сыграют 22 апреля.
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На престижном теннисном турнире в Штутгарте белоруска Арина Соболенко успешно провела первый матч. В одной восьмой финала Соболенко встречалась с Чжан Шуай и в...
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