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Арина Соболенко успешно провела первый матч на теннисном турнире в Штутгарте

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко успешно провела первый матч на теннисном турнире в Штутгарте

На престижном теннисном турнире в Штутгарте белоруска Арина Соболенко успешно провела первый матч. 

В одной восьмой финала Соболенко встречалась с Чжан Шуай и в двух сетах справилась с китаянкой без особых проблем – 6:2, 6:2. 

Следующей соперницей белорусской теннисистки будет немка Анна-Лена Фридзам. Они сыграют 22 апреля.

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На престижном теннисном турнире в Штутгарте белоруска Арина Соболенко успешно провела первый матч.  В одной восьмой финала Соболенко встречалась с Чжан Шуай и в...
 
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