Проект закона «О недопущении реабилитации нацизма» рассмотрят во время заседания в Совете Республики

Источник материала: ОНТ

Заседание пятой сессии началось в Совете Республики. 21 апреля на рассмотрении у сенаторов проект закона «О недопущении реабилитации нацизма».

Он был разработан парламентом совместно с Генпрокуратурой. Законопроектом предусматривается запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Запрет будет распространяться и на иностранные организации, пропагандирующие героизацию нацизма, в том числе в интернете.

Кроме этого, в Совете Республики будет рассмотрен проект закона об усилении ответственности за экстремизм, об изменении закона «О СМИ», проект закона о дополнительной государственной защите судей, силовиков. Всего повесткой дня запланировано 13 законопроектов.

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