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Полицейский застрелил темнокожую девочку в Колумбусе

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полицейский застрелил темнокожую девочку в Колумбусе

Сотрудник полиции застрелил темнокожую девочку в американском городе Колумбус, штат Огайо. Об этом со ссылкой на одну из местных газет сообщает ТАСС.

Согласно приводимым данным, инцидент произошел около 16:45 по местному времени. В полицию поступило сообщение о вооруженной ножом девушке. Прибывший на место происшествия полицейский выстрелил в девушку, после чего её в критическом состоянии доставили в местную больницу, где она спустя несколько часов скончалась.

При этом по словам тети погибшей, у её племянницы, жившей в доме у приемной семьи, действительно возник конфликт с домочадцами и у девочки действительно был нож, который она, тем не менее, бросила еще до того, как полицейский выстрелил в неё. По информации СМИ, на момент гибели девочке было только 16 лет.

По факту инцидента инициировано расследование, в частности, действия полицейского будут оценены по видеозаписям с камеры, закрепленной на его форме.

Фото: Pixabay

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Сотрудник полиции застрелил темнокожую девочку в американском городе Колумбус, штат Огайо. Об этом со ссылкой на одну из местных газет сообщает ТАСС. Согласно...
 
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