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Мама-кошка захотела отдохнуть от котят, принесла их хозяйке и рассмешила всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, где кошка носит по очереди своих котят хозяйке, опубликовал
В ролике видно, что мама-кошка демонстрирует полное доверие своей хозяйке и перетаскивает ей под присмотр своих детенышей.
В TikTok видео набрало около 2 млн лайков. Комментаторов рассмешила и умилила одновременно такая находчивая пушистая мама. «Кошка такая: «Давай, бабуля, посиди с внуками, а я гулять», «Теперь это твои проблемы», «Это высший уровень доверия между хозяином и кошкой», «В конце ещё пересчитала всех, так смешно», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео, где кошка носит по очереди своих котят хозяйке, опубликовал ridus.ru. В ролике видно, что мама-кошка демонстрирует полное доверие своей хозяйке и перетаскивает...
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