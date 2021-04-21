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Мама-кошка захотела отдохнуть от котят, принесла их хозяйке и рассмешила всех (ВИДЕО)

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мама-кошка захотела отдохнуть от котят, принесла их хозяйке и рассмешила всех (ВИДЕО)

Видео, где кошка носит по очереди своих котят хозяйке, опубликовал ridus.ru.

В ролике видно, что мама-кошка демонстрирует полное доверие своей хозяйке и перетаскивает ей под присмотр своих детенышей.

В TikTok видео набрало около 2 млн лайков. Комментаторов рассмешила и умилила одновременно такая находчивая пушистая мама. «Кошка такая: «Давай, бабуля, посиди с внуками, а я гулять», «Теперь это твои проблемы»,  «Это высший уровень доверия между хозяином и кошкой», «В конце ещё пересчитала всех, так смешно», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Видео, где кошка носит по очереди своих котят хозяйке, опубликовал ridus.ru. В ролике видно, что мама-кошка демонстрирует полное доверие своей хозяйке и перетаскивает...
 
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