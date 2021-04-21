Мама-кошка захотела отдохнуть от котят, принесла их хозяйке и рассмешила всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, где кошка носит по очереди своих котят хозяйке, опубликовал ridus.ru .

В ролике видно, что мама-кошка демонстрирует полное доверие своей хозяйке и перетаскивает ей под присмотр своих детенышей.

В TikTok видео набрало около 2 млн лайков. Комментаторов рассмешила и умилила одновременно такая находчивая пушистая мама. «Кошка такая: «Давай, бабуля, посиди с внуками, а я гулять», «Теперь это твои проблемы», «Это высший уровень доверия между хозяином и кошкой», «В конце ещё пересчитала всех, так смешно», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram