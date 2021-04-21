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7 вещей из СССР, которые напомнят о детстве. А вы любили игру, где волк ловил яйца?

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 вещей из СССР, которые напомнят о детстве. А вы любили игру, где волк ловил яйца?

Давайте вспомним, какими вещами советские граждане и дети пользовались почти каждый день. Эти предметы и устройства являются своеобразной приметой времени.

  1. Часы «Электроника 7» – пользовались спросом в СССР. Их начали выпускать в 1982 году, и с тех пор такое устройство было в доме практически каждого советского гражданина.

    Фото: sfrolov.livejournal.com
  2. Фильмоскоп «Радуга» и диафильмы пользовались популярностью у детей в школах, детсадах и дома. Помните, как вешали дома на стену белую простыню, настраивали фильмоскоп и смотрели диафильмы со сказками? Сколько радости было!

    Фото с сайта pikabu.ru



    Фото с сайта pikabu.ru
  3. Портативная игра «Ну, погоди!» на устройстве «Электроника» была мечтой каждого советского ребенка. Дети проводили много времени за игрой и соревновались друг с другом, у кого волк поймает больше яиц.

    Фото: Википедия
  4. Проводное домашнее радио было в каждом доме без исключения. Наши бабушки слушали новости, передачи и любимые песни по радио. Трансляция начиналась в 6:00 с гимна, а затем была утренняя гимнастика.

    Фото: radiorus.ru
  5. Черно-белый телевизор «Беларусь» как правило стоял на тумбочке во многих квартирах и домах. Помните, какая ручка переключения каналов у него? Кстати, эти телевизоры были очень пожароопасны. В середине 1980-х годов они являлись причиной 12 % пожаров.

    Фото: Википедия
  6. Молоко в треугольных пакетах – знаменитый артефакт СССР. Советские люди без молока не могли прожить и дня, поэтому для многих это самая «ностальгическая» вещь.

    Фото с сайта russian7.ru
  7. Счетами пользовались многие советские граждане, а для детей они служили занимательной игрушкой. Помните, как в магазине мы внимательно следили за тем, как продавец вычисляет на счетах, сколько выдать сдачи, и искренне удивлялись, каким же образом ей это удается?

    Фото: twitter.com @HistoryFoto 

 

 

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