7 вещей из СССР, которые напомнят о детстве. А вы любили игру, где волк ловил яйца?

Источник материала: ОНТ

Давайте вспомним, какими вещами советские граждане и дети пользовались почти каждый день. Эти предметы и устройства являются своеобразной приметой времени.

Часы «Электроника 7» – пользовались спросом в СССР. Их начали выпускать в 1982 году, и с тех пор такое устройство было в доме практически каждого советского гражданина.



Фото: sfrolov.livejournal.com Фильмоскоп «Радуга» и диафильмы пользовались популярностью у детей в школах, детсадах и дома. Помните, как вешали дома на стену белую простыню, настраивали фильмоскоп и смотрели диафильмы со сказками? Сколько радости было!



Фото с сайта pikabu.ru



Фото с сайта pikabu.ru Портативная игра «Ну, погоди!» на устройстве «Электроника» была мечтой каждого советского ребенка. Дети проводили много времени за игрой и соревновались друг с другом, у кого волк поймает больше яиц.



Фото: Википедия Проводное домашнее радио было в каждом доме без исключения. Наши бабушки слушали новости, передачи и любимые песни по радио. Трансляция начиналась в 6:00 с гимна, а затем была утренняя гимнастика.



Фото: radiorus.ru Черно-белый телевизор «Беларусь» как правило стоял на тумбочке во многих квартирах и домах. Помните, какая ручка переключения каналов у него? Кстати, эти телевизоры были очень пожароопасны. В середине 1980-х годов они являлись причиной 12 % пожаров.



Фото: Википедия Молоко в треугольных пакетах – знаменитый артефакт СССР. Советские люди без молока не могли прожить и дня, поэтому для многих это самая «ностальгическая» вещь.



Фото с сайта russian7.ru Счетами пользовались многие советские граждане, а для детей они служили занимательной игрушкой. Помните, как в магазине мы внимательно следили за тем, как продавец вычисляет на счетах, сколько выдать сдачи, и искренне удивлялись, каким же образом ей это удается?



Фото: twitter.com @HistoryFoto

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