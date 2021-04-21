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Как отдыхаем в мае 2021 года: перенос выходных в Беларуси

21.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отдыхаем в мае 2021 года: перенос выходных в Беларуси

В мае 2021 года белорусов ожидают сразу 11 выходных. К такому решению пришло правительство.

Большинство праздничных дней, которые обычно являются нерабочими, в мае 2021 года выпали на выходные. Так, День труда – 1 мая – в этом году выпал на субботу, а сразу за ним следует Православная Пасха, так что в эту неделю дополнительных выходных не предполагается.

Зато после этого белорусов ожидают сразу четыре выходных дня. Так, хоть 9 мая – День Победы – и выпал на воскресенье, уже во вторник, 11 числа, белорусы будут отмечать Радуницу. В Связи с этим Совмин принял решение сделать выходным днем и понедельник – 10 мая. Правда, этот день придется отработать – в субботу, 15 мая.

Обобщая – в мае белорусов ожидают 11 выходных (1, 2, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23, 29 и 30 числа) и всего 20 рабочих дней.

Фото: Pixabay 

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В мае 2021 года белорусов ожидают сразу 11 выходных. К такому решению пришло правительство. Большинство праздничных дней, которые обычно являются нерабочими, в мае 2021...
 
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Как отдыхаем в мае 2021 года: перенос выходных в Беларуси
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