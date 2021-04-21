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Главное в среду. Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим, у экс-следователя Юшкевича — очередной обыск

21.04.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В нашей очередной хронике дня мы рассказываем о важных событиях в стране. Сегодня стало известно, что у экс-следователя Евгения Юшкевича, который был задержан по подозрению в «акте терроризма», провели очередной обыск. Светлана Тихановская встретилась с амбассадорами Литвы, Польши и США, а украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим. Обо всем этом рассказываем чуть ниже.

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У экс-следователя Евгения Юшкевича, который был задержан по подозрению в «акте терроризма», провели очередной обыск

Вчера у экс-следователя Евгения Юшкевича, который на днях был задержан, провели очередной обыск. Об этом сообщила его девушка. По ее словам, дома у Юшкевича искали оружие.

Главное в среду. Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим, у экс-следователя Юшкевича — очередной обыск

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Сегодня пресс-служба Светланы Тихановской сообщила, что она вместе с амбассадорами Литвы, Польши и США посетила «Базилианские муры».

Главное в среду. Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим, у экс-следователя Юшкевича — очередной обыск
Главное в среду. Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим, у экс-следователя Юшкевича — очередной обыск

Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим несения службы

Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим несения службы. При этом скоплений войск на этом участке украинской границы не фиксируется.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как пояснили в Государственной пограничной службе, усиленный режим несения службы предполагает увеличение количества нарядов. Также максимально активизировали подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.

«Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ», — объяснил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается спокойной.

«На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось», — сообщил Демченко.

Главное в среду. Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим, у экс-следователя Юшкевича — очередной обыск

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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В нашей очередной хронике дня мы рассказываем о важных событиях в стране. Сегодня стало известно, что у экс-следователя Евгения Юшкевича, который был задержан по...
 
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