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Главное в среду. Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим, у экс-следователя Юшкевича — очередной обыск
Источник материала: Onliner
В нашей очередной хронике дня мы рассказываем о важных событиях в стране. Сегодня стало известно, что у экс-следователя Евгения Юшкевича, который был задержан по подозрению в «акте терроризма», провели очередной обыск. Светлана Тихановская встретилась с амбассадорами Литвы, Польши и США, а украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим. Обо всем этом рассказываем чуть ниже.
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У экс-следователя Евгения Юшкевича, который был задержан по подозрению в «акте терроризма», провели очередной обыск
Вчера у экс-следователя Евгения Юшкевича, который на днях был задержан,
Светлана Тихановская вместе с амбассадорами Литвы, Польши и США посетила «Базилианские муры»
Сегодня пресс-служба Светланы Тихановской сообщила, что она вместе с амбассадорами Литвы, Польши и США посетила «Базилианские муры».
Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим несения службы
Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим несения службы. При этом
Об этом
Как пояснили в Государственной пограничной службе, усиленный режим несения службы предполагает увеличение количества нарядов. Также максимально активизировали подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.
«Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ», — объяснил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается спокойной.
«На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось», — сообщил Демченко.
(будет дополнено)
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Главное в среду. Украинские пограничники на границе с Беларусью переведены на усиленный режим, у экс-следователя Юшкевича — очередной обыск
В нашей очередной хронике дня мы рассказываем о важных событиях в стране. Сегодня стало известно, что у экс-следователя Евгения Юшкевича, который был задержан по...
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