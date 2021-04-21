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Змея Горыныча в Уручье перекрасили в серый цвет

21.04.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В какое количество слоев краски одет этот змей, даже представить сложно. В прошлом году кто-то несколько раз перекрашивал скульптуру в сквере на улице Руссиянова то в красно-белые цвета, то в красно-зеленые. Обычно это происходило под покровом ночи. В последнее время никаких новостей о Змее Горыныче не появлялось, но сегодня его вдруг перекрасили в серый цвет. Фотографии местного арт-объекта появились в районных чатах Уручья. Теперь он выглядит так.

Змея Горыныча в Уручье перекрасили в серый цвет

«Змагарыч», как прозвали его местные жители, стал местом притяжения горожан: у его лап жарили шашлыки, слушали музыку, устраивали праздники, концерты и чаепития.

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Теги: Новости
 
 
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В какое количество слоев краски одет этот змей, даже представить сложно. В прошлом году кто-то несколько раз перекрашивал скульптуру в сквере на улице Руссиянова...
 
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