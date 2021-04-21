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Толковое обновление. Обзор новой колонки JBL Charge 5 и сравнение с Charge 4

21.04.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлом году среди Bluetooth-колонок самой продаваемой в Каталоге была JBL Charge 4. С виду простой цилиндр с влагозащитой и парой эффектных пассивных радиаторов по бокам. Но колонка выдавала хороший звук, долго работала от батареи, а по конструкции была очень прочной. Если и были у нее недостатки, то многие перекрывались этими плюсами. Сейчас вышла новая модель — Charge 5. Рассказываем, почему это будет новый хит JBL.


Беспроводная колонка JBL Charge 5 (камуфляж)
40 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
431 р.
23 предложения
Беспроводная колонка JBL Charge 5 (синий)
40 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
449 р.
26 предложений
Беспроводная колонка JBL Charge 5 (розовый)
40 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
449 р.
25 предложений
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Все беспроводные колонки JBL в Каталоге

Звук

У JBL Charge 5 появился высокочастотный динамик. Он теперь работает в связке с широкополосным динамиком и парой пассивных радиаторов. Ранее два активных динамика было только у Charge 3, однако оба были широкополосными. А четвертая версия имела лишь один драйвер. Новую модель нельзя считать возвратом к истокам: мол, раньше убрали динамик, а сейчас добавили и якобы придумали новую колонку. Получившиеся изменения в звуке снимают любые спекуляции на этот счет.








Отдельный твитер пошел на пользу Charge 5. Колонка выдает более насыщенный и детализированный звук, заметный во многих композициях, по сравнению с JBL Charge 4. Прошлая версия хорошо и громко играет, но именно в деталях проигрывает новой модели. При этом басовая линия остается яркой и выразительной. Ее точно не меньше, но и не больше. Charge 5 слушать очень приятно. Колонка все так же громко играет в помещении и умеренно громко на улице (зависит от условий). Для своих размеров и назначения новинка выдает еще более хороший звук, чем Charge 4.

Один из способов прокачать вашу тусовку — объединить колонки без проводов в одну большую аудиосистему. Как это сделать, читайте тут. Проблема JBL — в «зоопарке» технологий, которые делают старые колонки несовместимыми с новыми. Поэтому Charge 5 нельзя соединить с Charge 4, которых на руках у людей сейчас огромное количество. Зато мы связали новинку с Xtreme 3 — и все хорошо работало. На картинке ниже наглядно видно, какие модели можно друг с другом связывать.

Толковое обновление. Обзор новой колонки JBL Charge 5 и сравнение с Charge 4

Внешний вид

Новый дизайн колонок JBL показала в сентябре 2020 года, когда анонсировала Xtreme 3, Go 3 и Clip 4. Увеличился логотип, поменялись оттенки старых и добавились новые цвета. Повысился уровень пыле- и влагозащиты. Charge 5 полностью соответствует новому оформлению и выглядит уменьшенной копией Xtreme 3 (на фото ниже это видно). Разница только в том, что у новинки нет возможности прицепить ремешок или карабин, а также вынесен разъем для зарядки из-под заглушки.







Беспроводная колонка JBL Charge 5 (камуфляж)
40 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
431 р.
23 предложения
Беспроводная колонка JBL Xtreme 3 (камуфляж)
2 отзыва
50 Вт, питание от сети/от аккумулятора, Bluetooth 5.1, AUX
–9%539 р.
31 предложение
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Все колонки JBL в Каталоге

Сравнение с JBL Charge 4

Что изменилось в JBL Charge 5 относительно прошлой модели? Кратко:

  • вынесен порт для зарядки из-под заглушки с сохранением влагозащиты;
  • индикатор заряда теперь в виде полоски, а не отдельных кружков;
  • изменилась технология объединения колонок на PartyBoost;
  • появилась подставка из резиновых полосок;
  • убрали AUX;
  • боковые опоры увеличились, и поэтому снизу просвет больше;
  • легче нажимать на кнопки;
  • удобнее открывается задняя защелка;
  • выше уровень пыле- и влагозащиты.








Беспроводная колонка JBL Charge 5 (камуфляж)
40 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
431 р.
23 предложения
Беспроводная колонка JBL Charge 4 (черный)
43 отзыва
30 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 4.2, AUX
309 р.
42 предложения
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Все колонки JBL в Каталоге

Из источников звука у новинки остался только Bluetooth. Charge 4 поддерживала еще проводное подключение. В остальном же обе модели очень похожи между собой. Они почти одинакового размера и веса, пассивные радиаторы по бокам, одинаковая батарея и время работы, обе могут заряжать смартфоны через USB под крышечкой.



9
Оценка автора
JBL Charge 5 — толковое обновление популярной беспроводной колонки. Главные изменения: улучшен звук с помощью высокочастотного динамика и повышен уровень пыле- и влагозащиты. Charge 5 играет громко и чисто для портативной акустики, без ущерба для басов. По сравнению с Charge 4 прогресс в звуке заметен. В остальном колонки отличаются в мелочах вроде пропавшего AUX и внешнего вида.

Разница в цене пока серьезная. Но старые Charge 4 постепенно распродаются. Со временем Charge 5 полностью вытеснит старую модель и станет новым хитом JBL. По крайней мере, для этого есть все шансы.

Нравится
больше деталей в звуке благодаря ВЧ-динамику
приятный бас
повышенный уровень пыле- и влагозащиты
функция пауэрбанка
вынесен из-под заглушки порт для зарядки
Не нравится
Charge 5 не соединить с Charge 4
нельзя прицепить ремешок для переноски
Беспроводная колонка JBL Charge 5 (камуфляж)
40 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
431 р.
23 предложения
Беспроводная колонка JBL Charge 5 (синий)
40 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
449 р.
26 предложений
Беспроводная колонка JBL Charge 5 (розовый)
40 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 5.1
449 р.
25 предложений
Сравнить эти товары →
Все колонки JBL в Каталоге

 
 
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В прошлом году среди Bluetooth-колонок самой продаваемой в Каталоге была JBL Charge 4. С виду простой цилиндр с влагозащитой и парой эффектных пассивных радиаторов по бокам....
 
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