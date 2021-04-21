Толковое обновление. Обзор новой колонки JBL Charge 5 и сравнение с Charge 4

Источник материала: Onliner В прошлом году среди Bluetooth-колонок самой продаваемой в Каталоге была JBL Charge 4. С виду простой цилиндр с влагозащитой и парой эффектных пассивных радиаторов по бокам. Но колонка выдавала хороший звук, долго работала от батареи, а по конструкции была очень прочной. Если и были у нее недостатки, то многие перекрывались этими плюсами. Сейчас вышла новая модель — Charge 5. Рассказываем, почему это будет новый хит JBL.





Звук

У JBL Charge 5 появился высокочастотный динамик. Он теперь работает в связке с широкополосным динамиком и парой пассивных радиаторов. Ранее два активных динамика было только у Charge 3, однако оба были широкополосными. А четвертая версия имела лишь один драйвер. Новую модель нельзя считать возвратом к истокам: мол, раньше убрали динамик, а сейчас добавили и якобы придумали новую колонку. Получившиеся изменения в звуке снимают любые спекуляции на этот счет.

















Отдельный твитер пошел на пользу Charge 5 . Колонка выдает более насыщенный и детализированный звук, заметный во многих композициях, по сравнению с JBL Charge 4. Прошлая версия хорошо и громко играет, но именно в деталях проигрывает новой модели. При этом басовая линия остается яркой и выразительной. Ее точно не меньше, но и не больше. Charge 5 слушать очень приятно. Колонка все так же громко играет в помещении и умеренно громко на улице (зависит от условий). Для своих размеров и назначения новинка выдает еще более хороший звук, чем Charge 4.

Один из способов прокачать вашу тусовку — объединить колонки без проводов в одну большую аудиосистему. Как это сделать, читайте тут . Проблема JBL — в «зоопарке» технологий, которые делают старые колонки несовместимыми с новыми. Поэтому Charge 5 нельзя соединить с Charge 4, которых на руках у людей сейчас огромное количество. Зато мы связали новинку с Xtreme 3 — и все хорошо работало. На картинке ниже наглядно видно, какие модели можно друг с другом связывать.





Внешний вид

Новый дизайн колонок JBL показала в сентябре 2020 года, когда анонсировала Xtreme 3 , Go 3 и Clip 4 . Увеличился логотип, поменялись оттенки старых и добавились новые цвета. Повысился уровень пыле- и влагозащиты. Charge 5 полностью соответствует новому оформлению и выглядит уменьшенной копией Xtreme 3 (на фото ниже это видно). Разница только в том, что у новинки нет возможности прицепить ремешок или карабин, а также вынесен разъем для зарядки из-под заглушки.















Сравнение с JBL Charge 4

Что изменилось в JBL Charge 5 относительно прошлой модели ? Кратко:

вынесен порт для зарядки из-под заглушки с сохранением влагозащиты;

индикатор заряда теперь в виде полоски, а не отдельных кружков;

изменилась технология объединения колонок на PartyBoost;

появилась подставка из резиновых полосок;

убрали AUX;

боковые опоры увеличились, и поэтому снизу просвет больше;

легче нажимать на кнопки;

удобнее открывается задняя защелка;

выше уровень пыле- и влагозащиты.



















Из источников звука у новинки остался только Bluetooth. Charge 4 поддерживала еще проводное подключение. В остальном же обе модели очень похожи между собой. Они почти одинакового размера и веса, пассивные радиаторы по бокам, одинаковая батарея и время работы, обе могут заряжать смартфоны через USB под крышечкой.







9 Оценка автора JBL Charge 5 — толковое обновление популярной беспроводной колонки. Главные изменения: улучшен звук с помощью высокочастотного динамика и повышен уровень пыле- и влагозащиты. Charge 5 играет громко и чисто для портативной акустики, без ущерба для басов. По сравнению с Charge 4 прогресс в звуке заметен. В остальном колонки отличаются в мелочах вроде пропавшего AUX и внешнего вида. Разница в цене пока серьезная. Но старые Charge 4 постепенно распродаются. Со временем Charge 5 полностью вытеснит старую модель и станет новым хитом JBL. По крайней мере, для этого есть все шансы. Нравится больше деталей в звуке благодаря ВЧ-динамику приятный бас повышенный уровень пыле- и влагозащиты функция пауэрбанка вынесен из-под заглушки порт для зарядки Не нравится Charge 5 не соединить с Charge 4 нельзя прицепить ремешок для переноски