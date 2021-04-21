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Календарь майских выходных в Беларуси, Украине, России и Польше

21.04.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом году белорусский май дарит только один дополнительный выходной. Но будет и мини-отпуск (четыре дня подряд), который используют для посадки картошки или микропутешествий. Но лучше всего в Украине.

Напоминаем календарь мая обычного белоруса.

Календарь майских выходных в Беларуси, Украине, России и Польше

Первое мая — суббота, 9-е — воскресенье. Пасха традиционно отмечается одним днем.

Виновница дополнительного отдыха — Радуница (во вторник). К ней прикрепили понедельник, но его придется отработать в субботу, 15 мая.

На этом боль, кстати, не заканчивается. Третье июля и 25 декабря в этом году выпадают на субботу, а 7 ноября — на воскресенье.

Такой жести не было даже в прошлом году, когда в мае мы получили тоже один допвыходной.

А что у соседей. Оказывается, у нас как в Польше — там 3 мая (понедельник) отмечают День конституции. И в Латвии тоже только один «доп» — прикрепленный понедельник ко Дню провозглашения Декларации независимости (придется отработать).

Два допвыходных в России — 3 и 10 мая. Это два понедельника, которые образовались из-за попадания 1 мая и 9 мая на субботу и воскресенье.

В Украине тоже переносят праздники, если они выпадают на и так выходные дни. Поэтому на украинцев свалились сразу 3, 4 и 10 мая (перенос Дня труда, Пасхи и Дня Победы). Итого в мае 18 рабочих дней и 13 выходных.

Закончим на литовской ноте. Соседи не получают в этом году никаких «допов». Только субботы и воскресенья.

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В этом году белорусский май дарит только один дополнительный выходной. Но будет и мини-отпуск (четыре дня подряд), который используют для посадки картошки или...
 
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