Nissan X-Trail сменил поколение и переехал на платформу CMF-C

Источник материала: Onliner

Белорусские автолюбители хорошо знают такую модель, как Nissan X-Trail. Это кроссовер, выступающий на полсегмента выше, чем Qashqai. Модель конкурирует с Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. На автосалоне в Шанхае японцы показали четвертое поколение вседорожника. Давно пора, ведь нынешний кроссовер выпускается аж с 2013 года.





Пока продемонстрирована лишь версия паркетника для рынка Китая. В США машина называется Nissan Rogue и уже успела сменить поколение в прошлом году. Вероятно, не за горами премьера модификации и для рынка Таможенного союза. Автомобиль переехал на архитектуру CMF-C, которая уже используется для последнего поколения Nissan Qashqai. Это позволило японцам оснастить X-Trail современными ассистентами.





Габаритная длина X-Trail'2022 составляют 4681 мм, ширина — 1840 мм, а высота — 1730 мм. Модель слегка увеличилась в размерах и получила дорожный просвет 212 мм. Экстерьер серьезно переработан, перепутать кроссовер с предшественником будет трудно.





В салоне тоже много чего изменилось. Здесь появился цифровой щиток панели приборов и большой экран мультимедийной системы. Для модели доступен пакет ProPilot, представляющий собой продвинутый круиз-контроль. Базовым мотором для нового X-Trail стал 1,5-литровый 3-цилиндровый турбодвигатель мощностью 204 л. с. (момент — 300 Н·м). Привод можно выбрать (передний или полный), а вот коробка одна — вариатор. В США, кстати, Rogue продается с 2,5-литровым атмосферным двигателем, который известен и в нашем регионе.

Нынешнее поколение «икс-трейла» в Беларуси продается с дизельными моторами 1,6 dCi или с бензиновыми агрегатами объемом 2 и 2,5 литра. Привод — передний либо полный. На выбор предлагается две коробки передач: 6-МКП или вариатор.