– Вчера Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Зачем обсуждать отношения двух стран с малоизвестным нардепом?





– Было желание показать, что у Беларуси есть какой-то диалог с соседней страной. Тем более что идет обострение отношений между Россией и Украиной. Белорусским властям по разным причинам хотелось бы выступить в этом конфликте если не посредником, то хотя бы выйти с Киевом на новый уровень контактов.





Сама встреча была абсолютно проходной, ничего серьезного на ней обсуждаться не могло. Понятно, что депутат Евгений Шевченко никого не представлял.





– Почему Лукашенко выбрал для встречи депутата Верховной Рады? Не нашел политика более высокого уровня?





– Мы не знаем всей кухни, но выглядит именно так. Напомню, что украинские власти несколько раз ставили вопрос о нелегитимности Лукашенко.





– Вспоминая общение с Порошенко, Лукашенко назвал украинское руководство несамостоятельным и выгораживал Путина. Зачем?





– С одной стороны Лукашенко показал, что в целом он стоит на стороне России. С другой стороны, как я уже сказал, это вброс в публичное пространство идеи о том, что белорусское руководство может выступить в новом конфликте каким-то посредником, или хотя бы стороной, через которую участникам конфликта можно будет обмениваться информацией.





– В Киеве действительно могут рассматривать Лукашенко как посредника?





– Наверное, на данном этапе нет. Но при определенных обстоятельствах я не стал бы такого исключать.





Соседство Беларуси и Украины вынуждает поддерживать коммуникацию. Из-за общей границы Киев волнует, насколько Беларусь может гарантировать, что в случае российского наступления оно не будет происходить с территории нашей страны.





– Почему Минск желает играть роль посредника?





– Это повышает статус белорусских властей в регионе. Это разрывает внешнеполитическую изоляцию, сложившуюся после августа 2020 года, способствует признанию руководства Беларуси легитимным и способным решать серьезные проблемы.





Это также позволит и выстраивать отношения с Украиной по своим правилам, и даст козыри в коммуникации с Россией.





– В заявлении ФСБ прозвучало, что к подготовке военного переворота в Беларуси причастны "украинские националисты". Почему Лукашенко не поднял эту тему?





– Во-первых, даже если бы такое действительно было, то подымать такую тему – порождать новый конфликт. Это было бы прямым обвинением в адрес соседней страны. Никакого конструктива в коммуникации вообще бы не было.





Во-вторых, все понимают, что эти заявления – глупости, что история о «заговоре» никак не связана с реальными событиями. Если бы "украинские националисты" участвовали в заговоре против Лукашенко, была бы серьезная реакция – например, перекрытие границы, дипломатические ноты.





Тоже самое можно сказать и о «участии» США в планировании «переворота». Если бы американцы планировали покушение на Лукашенко, то белорусские власти если бы не разорвали дипломатические отношения со Штатами, то как минимум выслали бы весь дипкорпус и еще как-то среагировали.