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Спустя 30 лет хит группы «Мроя» зазвучал по-новому. Послушайте!

21.04.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарная композиция «Зямля» времен белорусской группы «Мроя» зазвучала по-новому. Ее вместе с Лявоном Вольским исполнили «Вольны хор» и «Вольны аркестр». А теперь у песни появился клип. Посмотрите!

Композиция, которую лидер «Мрои» Лявон Вольский написал еще в 1990 году, спустя 30 лет зазвучала по-новому. Теперь ее можно услышать в обработке «Вольнага хору», который исполнил ее вместе с Вольским и «Вольным аркестрам», а также посмотреть клип на песню. Участники «Вольнага хору» так комментируют выпуск ролика:

— Мы, беларусы, мабыць, упершыню за доўгі час зноў усвядомілі сябе нацыяй. Зноў задумаліся над тым, хто мы, навошта жывем на гэтай зямлі і куды крочым. Мы спрабуем вучыцца на памылках нашых продкаў, але ж, на жаль, у большасці выкарыстоўваем свой даволі такі розны вопыт. Але ж нішто не ўзнікае ніадкуль і не сыходзіць у нікуды. Мы — працяг Усяслава Чарадзея і Ефрасінні Полацкай, Францішка Скарыны і Міколы Гусоўскага, Сапегаў і Радзівілаў, Максіма Багдановіча і Уладзіміра Караткевіча… І нам трэба зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб пражыць гэтае жыццё так, каб нашыя нашчадкі згадвалі нас з такой жа павагай, з якой мы зараз расказваем пра нашых продкаў.


Кадр из клипа

Клип на популярную композицию — первый из серии совместных видеоработ общественной кампании «Годна» и «Вольнага хару», в который культовые песни легендарных белорусских музыкантов и современных популярных коллективов зазвучат в исполнении хора с оркестром. Организаторы анонсируют, что следующие премьеры будут связаны со Змитером Войтюшкевичем и группой «Дай Дарогу!».

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Легендарная композиция «Зямля» времен белорусской группы «Мроя» зазвучала по-новому. Ее вместе с Лявоном Вольским исполнили «Вольны хор» и «Вольны аркестр». А...
 
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