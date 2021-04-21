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Почему при искажениях запахов советуют поменять зубную пасту? ЛОР - о нарушениях обоняния из-за ковида

21.04.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Проблема нарушения обоняния существовала всегда, но на фоне пандемии она стала особенно актуальна», — говорит оториноларинголог Юлиана Жук. Разбираемся, какими бывают эти нарушения и что поможет с ними справиться.


  • Юлиана Жукврач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в Instagram

— Среди причин нарушения обоняния встречаются не только вирусные инфекции, но и травмы, врожденная патология, заболевания полости носа, заболевания головного мозга и прочее.

При этом все нарушения обоняния делят на количественные:

  • гипосмия — снижение чувствительности к запахам,
  • аносмия — полная потеря обоняния,
  • гиперосмия — повышенная чувствительность к запахам;

и качественные:

  • паросмия: когда вместо привычного запаха ощущается другой. Считается благоприятным признаком, так как является этапом выздоровления,
  • фантосмия: обонятельная галлюцинация, то есть ощущение запаха в отсутствии его источника.

Что помогает при нарушениях обоняния


Фото: pixabay.com
  • Обонятельный тренинг: самостоятельное регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ (эфирных масел). Как правило, это набор из четырех масел, нанесенных для удобства на ватный диск. Курс тренинга длительный: по 6−8 тренировок в день до 9 месяцев. Исследования показали, что улучшение обоняния может отмечаться уже через 12 недель тренинга.⠀⠀
  • Глюкокортикостероиды (системно или интраназально).
  • Омега-3 жирные кислоты.
  • Паросмия при COVID-19 запускается триггерами: ими могут стать в основном кофе, гриль, горячая, жареная еда, зубная паста, шоколад, яйца, лук, чеснок, вареное мясо. Соответственно, следует их избегать. Отсюда рекомендации употреблять, например, пищу не горячую, а комнатной температуры, или использовать зубную пасту с непривычным вкусом — например корицей.
  • При аносмии советуют употреблять острые приправы.

В целом, нарушение обоняния при COVID-19 имеет благоприятный прогноз, так как в 90% случаев длится не более 3 недель.

Если знаете английский, дополнительно можно заглянуть на сайты, где осуществляется поддержка людей с нарушением обоняния: чтобы найти полезную информацию и получить советы.

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Проблема нарушения обоняния существовала всегда, но на фоне пандемии она стала особенно актуальна.
 
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