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Принц Гарри стал объектом для насмешек японцев - причина вас рассмешит
21.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри стал объектом насмешек в Японии: отныне имя мятежника вызывает лишь смех у местных жителей, причем это никак не связано с Меган Маркл.
© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Принцу Гарри не чуждо повышенное внимание к своей персоне. После отречения от престола, а также
С недавних пор имя принца вызывает лишь ехидный смех у японцев: все дело в новой должности Гарри в стартапе BetterUp.
Дело в том, что мятежник стал директором по связям с общественностью, что в английском сокращенно звучит как chimpo (Сhief impact officer). А вот на японском языке сленговое слово обозначает не что иное, как мужские гениталии.
"Только представьте лица людей, когда он будет так представляться"; "Теперь у японских тинейджеров появится любимый мем"; "Это рассмешит любого японца", - прокомментировали пользователи социальных сетей.
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На этот раз поклонники "прошлись" по новой профессии мятежного герцога: оказалось, что все дело в трудностях перевода.
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