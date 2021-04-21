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Принц Гарри стал объектом для насмешек японцев - причина вас рассмешит

21.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри стал объектом насмешек в Японии: отныне имя мятежника вызывает лишь смех у местных жителей, причем это никак не связано с Меган Маркл.

© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
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Принцу Гарри не чуждо повышенное внимание к своей персоне. После отречения от престола, а также резонансного интервью у Опры Уинфри, личность младшего внука королевы рассматривают чуть ли не под микроскопом. Кроме того, герцогу пришлось зарабатывать самостоятельно: Гарри стал топ-менеджером компании по коучингу, что привело к неожиданным эмоциям у жителей страны восходящего солнца.

С недавних пор имя принца вызывает лишь ехидный смех у японцев: все дело в новой должности Гарри в стартапе BetterUp.

Дело в том, что мятежник стал директором по связям с общественностью, что в английском сокращенно звучит как chimpo (Сhief impact officer). А вот на японском языке сленговое слово обозначает не что иное, как мужские гениталии.

"Только представьте лица людей, когда он будет так представляться"; "Теперь у японских тинейджеров появится любимый мем"; "Это рассмешит любого японца", - прокомментировали пользователи социальных сетей.

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На этот раз поклонники "прошлись" по новой профессии мятежного герцога: оказалось, что все дело в трудностях перевода.
 
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