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Кубраков: милиция обеспечит порядок во время "Чернобыльского шляха"
21.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр - Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел Беларуси будут пересекать незаконные действия во время "Чернобыльского шляха".
"Милиция будет обеспечивать порядок во время "Чернобыльского шляха" вне зависимости от того, разрешили его или нет", – заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков журналистам, отвечая на вопрос Sputnik.
При этом он пояснил, что вопрос разрешения данной акции находится в компетенции Мингорисполкома, куда и была подана заявка.
"Если, конечно, граждане пойдут на несанкционированные акции в этот святой день, что я считаю неправильным и недопустимым. Но в любом случае сотрудники будут обеспечивать порядок", – сказал министр.
По его словам, нарушения общественного порядка будет фиксироваться и пресекаться. "Мы к этому готовы", – подчеркнул глава МВД.
"Чернобыльский шлях" – одна из старейших уличных акций белорусской оппозиции. Она проходит каждый год 26 апреля – в день аварии на Чернобыльской АЭС.
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Глава МВД заявил, что милиция будет реагировать на все нарушения общественного порядка и фиксировать их.
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