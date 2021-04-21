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Кубраков: милиция обеспечит порядок во время "Чернобыльского шляха"

21.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр - Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел Беларуси будут пересекать незаконные действия во время "Чернобыльского шляха".

"Милиция будет обеспечивать порядок во время "Чернобыльского шляха" вне зависимости от того, разрешили его или нет", – заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков журналистам, отвечая на вопрос Sputnik.

При этом он пояснил, что вопрос разрешения данной акции находится в компетенции Мингорисполкома, куда и была подана заявка.

"Если, конечно, граждане пойдут на несанкционированные акции в этот святой день, что я считаю неправильным и недопустимым. Но в любом случае сотрудники будут обеспечивать порядок", – сказал министр.

По его словам, нарушения общественного порядка будет фиксироваться и пресекаться. "Мы к этому готовы", – подчеркнул глава МВД.

"Чернобыльский шлях" – одна из старейших уличных акций белорусской оппозиции. Она проходит каждый год 26 апреля – в день аварии на Чернобыльской АЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД заявил, что милиция будет реагировать на все нарушения общественного порядка и фиксировать их.
 
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