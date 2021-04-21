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Путин осудил попытку государственного переворота в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: kremlin.ru
«Можно по разному относится к Лукашенко , но планы по вооруженному перевороту это уже слишком», -сказал президент России.
«Сколько бы людей пострадало, как складывалась бы вообще судьба людей в Беларуси. Об этом никто не думал», - сказал Путин.
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И никто, по его словам, на Западе не осудил этот акт.
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