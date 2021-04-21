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Путин осудил попытку государственного переворота в Беларуси

21.04.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин осудил попытку государственного переворота в Беларуси
Фото: kremlin.ru
И никто на Западе не осудил этот акт, заявил Владимир Путин, выступая 21 апреля перед парламентом страны.

«Можно по разному относится к Лукашенко , но планы по вооруженному перевороту это уже слишком», -сказал президент России.


«Сколько бы людей пострадало, как складывалась бы вообще судьба людей в Беларуси. Об этом никто не думал», - сказал Путин.
 
 
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И никто, по его словам, на Западе не осудил этот акт.
 
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