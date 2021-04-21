Путин осудил попытку государственного переворота в Беларуси

Источник материала: UDF



Фото: kremlin.ru

«Можно по разному относится к Лукашенко , но планы по вооруженному перевороту это уже слишком», -сказал президент России.

«Сколько бы людей пострадало, как складывалась бы вообще судьба людей в Беларуси. Об этом никто не думал», - сказал Путин.