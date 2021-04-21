ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия: Армения не использовала в Карабахе «Искандеры». Азербайджан: «этот ответ не полный»

21.04.2021 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Азербайджан получил от Министерства обороны России письмо с ответом о ракетах «Искандер-М» в Армении, но не удовлетворен изложенной в нем информацией. Об этом заявил в интервью телеканалу АzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Минобороны РФ сообщило, что ракеты не запускались во время конфликта в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.


Фото: militaryrussia.ru

По его словам, Минобороны РФ сообщило, что ракеты во время конфликта в Нагорном Карабахе не запускались. «Министерство обороны России ответило на письмо Министерства обороны Азербайджана. Я ознакомился с этим письмом. <…> В ответе указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты «Искандер-М», — сказал Алиев.

Президент опроверг информацию о том, что Азербайджан совместно с Турцией якобы привез обломки ракет «Искандер-М» в Карабах из Сирии. «Это откровенное обвинение против нас. В чем нас обвиняют, в фальсификации? Хоть один человек может сказать, что Азербайджан когда-то допускал фальсификации? Нет», — подчеркнул он. Алиев указал, что республика в настоящее время занимается выполнением совместного заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного 9 ноября. «Мы хотим, чтобы мир в регионе был вечным», — отметил глава государства.

По словам Алиева, «у армянской армии не может быть ракет «Искандер-М» с дальностью полета 500 км, поскольку «у армянской армии могут быть только ракеты «Искандер-Э», дальность действия которых — 280 км. «Эти ракетные системы либо были переданы Армении, либо похищены и незаконными путями вывезены из России», — предположил глава государства.

Алиев назвал ситуацию «неприятной» и вызывающей «сожаление и удивление». «Между Россией и Азербайджаном существуют связи стратегического партнерства. Российские миротворческие силы с согласия Азербайджана размещены на наших землях — в Карабахе, Ханкенди (армянское название — Степанакерт) и на прилагающих территориях, — сказал президент Азербайджана. — Мы надеемся, что в этот вопрос будет внесена ясность. Отношения между стратегическими партнерами должны быть искренними».

2 апреля Агентство Азербайджана по разминированию (АНАМА) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», которые, по утверждению азербайджанской стороны, использовались Арменией в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Представитель АНАМА заявил, что обнаруженные обломки принадлежат ракете, выпущенной из ракетного комплекса «Искандер-М».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ракеты «Искандер» не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Он добавил, что Кремль «не располагает информацией», откуда взялись обломки, якобы обнаруженные азербайджанской стороной.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баку полагает, что ракетные комплексы либо были переданы армянской стороне, либо похищены из России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Царь зверей не помеха. Посмотрите, как храбрая черепаха прогнала льва от водоема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by