Россия: Армения не использовала в Карабахе «Искандеры». Азербайджан: «этот ответ не полный»

Источник материала: Tut.by

Азербайджан получил от Министерства обороны России письмо с ответом о ракетах «Искандер-М» в Армении, но не удовлетворен изложенной в нем информацией. Об этом заявил в интервью телеканалу АzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Минобороны РФ сообщило, что ракеты не запускались во время конфликта в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.



Фото: militaryrussia.ru

По его словам, Минобороны РФ сообщило, что ракеты во время конфликта в Нагорном Карабахе не запускались. «Министерство обороны России ответило на письмо Министерства обороны Азербайджана. Я ознакомился с этим письмом. <…> В ответе указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты «Искандер-М», — сказал Алиев.

Президент опроверг информацию о том, что Азербайджан совместно с Турцией якобы привез обломки ракет «Искандер-М» в Карабах из Сирии. «Это откровенное обвинение против нас. В чем нас обвиняют, в фальсификации? Хоть один человек может сказать, что Азербайджан когда-то допускал фальсификации? Нет», — подчеркнул он. Алиев указал, что республика в настоящее время занимается выполнением совместного заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного 9 ноября. «Мы хотим, чтобы мир в регионе был вечным», — отметил глава государства.

По словам Алиева, «у армянской армии не может быть ракет «Искандер-М» с дальностью полета 500 км, поскольку «у армянской армии могут быть только ракеты «Искандер-Э», дальность действия которых — 280 км. «Эти ракетные системы либо были переданы Армении, либо похищены и незаконными путями вывезены из России», — предположил глава государства.

Алиев назвал ситуацию «неприятной» и вызывающей «сожаление и удивление». «Между Россией и Азербайджаном существуют связи стратегического партнерства. Российские миротворческие силы с согласия Азербайджана размещены на наших землях — в Карабахе, Ханкенди (армянское название — Степанакерт) и на прилагающих территориях, — сказал президент Азербайджана. — Мы надеемся, что в этот вопрос будет внесена ясность. Отношения между стратегическими партнерами должны быть искренними».

2 апреля Агентство Азербайджана по разминированию (АНАМА) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», которые, по утверждению азербайджанской стороны, использовались Арменией в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Представитель АНАМА заявил, что обнаруженные обломки принадлежат ракете, выпущенной из ракетного комплекса «Искандер-М».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ракеты «Искандер» не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Он добавил, что Кремль «не располагает информацией», откуда взялись обломки, якобы обнаруженные азербайджанской стороной.