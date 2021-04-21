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Царь зверей не помеха. Посмотрите, как храбрая черепаха прогнала льва от водоема

21.04.2021 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Безумству храбрых поем мы славу». Эти строки из горьковской «Песни о буревестнике» как нельзя лучше подходят, чтобы описать следующий ролик. Видео, которое сняли исследователи дикой природы, показывает бесстрашие одной африканской черепахи, которая рискнула подплыть ко льву во время водопоя. Как пишут авторы захватывающих кадров, рептилия учуяла запах крови, которая была на морде у зверя, и решила полакомиться ей. Это явно смутило льва, но он пощадил нежданного гостя.

 
 
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