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В Минской области даром отдают 37 объектов недвижимости. Но с одним условием

21.04.2021 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе стало известно, что в Минской области в безвозмездное пользование субъектам хозяйствования готовы предоставить 37 объектов недвижимого имущества. Эти здания можно использовать для создания бизнеса. Главное условие — создание рабочих мест. А сейчас на сайте Минского облисполкома появился перечень объектов, которые будут выделяться. Весь список можно посмотреть здесь, а ниже представлены самые любопытные предложения. 

Один из самых интересных объектов — усадебный дом графа Потоцкого в Березино. Это двухэтажное кирпичное здание XIX века общей площадью 1180 квадратных метров. Есть возможность провести все коммуникации. «Стены кирпичные отштукатуренные, крыша жесткая оцинкованная, отсутствуют дверные и оконные блоки, пол, водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, капитальный ремонт не проводился», — говорится на сайте облисполкома.

В Минской области даром отдают 37 объектов недвижимости. Но с одним условием
В Минской области даром отдают 37 объектов недвижимости. Но с одним условием

В Вилейке предлагают взять четырехэтажный учебный корпус на 720 мест. Здесь подведены все коммуникации.

В Минской области даром отдают 37 объектов недвижимости. Но с одним условием

Под Молодечно предлагают комплекс объектов санатория-профилактория «Плесы», состоящий из 11 объектов.

В Минской области даром отдают 37 объектов недвижимости. Но с одним условием

В списке довольно много школ, детских садов, сельских домов культуры, а также промышленных помещений.

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На прошлой неделе стало известно, что в Минской области в безвозмездное пользование субъектам хозяйствования готовы предоставить 37 объектов недвижимого...
 
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