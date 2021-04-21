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В Минской области даром отдают 37 объектов недвижимости. Но с одним условием
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе
Один из самых интересных объектов — усадебный дом графа Потоцкого в Березино. Это двухэтажное кирпичное здание XIX века общей площадью 1180 квадратных метров. Есть возможность провести все коммуникации. «Стены кирпичные отштукатуренные, крыша жесткая оцинкованная, отсутствуют дверные и оконные блоки, пол, водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, капитальный ремонт не проводился», — говорится на сайте облисполкома.
В Вилейке предлагают взять четырехэтажный учебный корпус на 720 мест. Здесь подведены все коммуникации.
Под Молодечно предлагают комплекс объектов санатория-профилактория «Плесы», состоящий из 11 объектов.
В списке довольно много школ, детских садов, сельских домов культуры, а также промышленных помещений.
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