В Минской области даром отдают 37 объектов недвижимости. Но с одним условием

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе стало известно , что в Минской области в безвозмездное пользование субъектам хозяйствования готовы предоставить 37 объектов недвижимого имущества. Эти здания можно использовать для создания бизнеса. Главное условие — создание рабочих мест. А сейчас на сайте Минского облисполкома появился перечень объектов, которые будут выделяться. Весь список можно посмотреть здесь , а ниже представлены самые любопытные предложения.

Один из самых интересных объектов — усадебный дом графа Потоцкого в Березино. Это двухэтажное кирпичное здание XIX века общей площадью 1180 квадратных метров. Есть возможность провести все коммуникации. «Стены кирпичные отштукатуренные, крыша жесткая оцинкованная, отсутствуют дверные и оконные блоки, пол, водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, капитальный ремонт не проводился», — говорится на сайте облисполкома.









В Вилейке предлагают взять четырехэтажный учебный корпус на 720 мест. Здесь подведены все коммуникации.





Под Молодечно предлагают комплекс объектов санатория-профилактория «Плесы», состоящий из 11 объектов.





В списке довольно много школ, детских садов, сельских домов культуры, а также промышленных помещений.