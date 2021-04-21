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Путин -- «о попытке госпереворота в Беларуси»: «Готовилась блокада Минска, отключение энергосистемы границы Беларуси»

21.04.2021 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Послание оглашалось в очном режиме и началось в 12:00. Кроме озвучивания внутренних политических вопросов России, Путин также высказался о «прямой попытке организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны».

— Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого как бы и не замечает — все делают вид, что ничего не происходит. Послушайте, можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси, но практика организации госпереворотов, политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, это уже слишком. Все границы перешли. А чего стоят признания задержанных участников заговора — в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы границы Беларуси. Это значит, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе?

Путин также начал размышлять, а что было бы, если бы «попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята».

— Сколько людей пострадало бы? Как складывалась бы вообще судьба Беларуси? Об этом никто не думает. Как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране. Вместе с тем недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без повода цеплять Россию. Спорт какой-то — кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой среде сдержанно, скромно, чаще всего вообще не отвечаем. Но мы видим, что происходит в реальной жизни: цепляют.

Он отметил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всем миром.

— Но цепляют Россию безо всяких причин то тут, то там. И вокруг них [центров силы], как вокруг Шерхана, крутятся мелкие Табаки [аплодисменты]. Как у Киплинга. Киплинг — великий писатель [аплодисменты]. Тот, кто хочет взорвать мосты, должен знать: ответ России будет быстрым и жестким [аплодисменты]. Организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели [аплодисменты]. При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и уверенности в своей правоте при принятии решения, — отметил президент России.

В заключение Путин также добавил, что качественное улучшение военных сил России идет постоянно.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Послание оглашалось в очном режиме и началось в 12:00. Кроме озвучивания внутренних...
 
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