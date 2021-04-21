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«Интеграл» рассказал, как у предприятия дела с долгами и деньгами
Источник материала: Onliner
Легендарный белорусский производитель
Долгосрочные обязательства предприятия увеличились с 70,3 млн до почти 78,9 млн рублей. Чаще всего под долгосрочными обязательствами понимаются кредиты и займы, но также могут учитываться курсовая разница, отложенные налоговые обязательства и прочее.
При этом чистая прибыль «Интеграла» по сравнению с 2019 годом выросла с 1,9 млн до 3,2 млн рублей. Основную долю выручки обеспечила реализация полупроводников и микросхем.
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