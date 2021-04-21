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«Интеграл» рассказал, как у предприятия дела с долгами и деньгами

21.04.2021 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Легендарный белорусский производитель мониторов, электронных часов и других высокотехнологичных изделий отчитался о финансовых показателях за 2020-й год. Обнародованных показателей немного, но среди прочего есть данные о количестве работников «Интеграла» — за год число сотрудников сократилось почти на 300 человек.

Долгосрочные обязательства предприятия увеличились с 70,3 млн до почти 78,9 млн рублей. Чаще всего под долгосрочными обязательствами понимаются кредиты и займы, но также могут учитываться курсовая разница, отложенные налоговые обязательства и прочее.

«Интеграл» рассказал, как у предприятия дела с долгами и деньгами

При этом чистая прибыль «Интеграла» по сравнению с 2019 годом выросла с 1,9 млн до 3,2 млн рублей. Основную долю выручки обеспечила реализация полупроводников и микросхем.

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Легендарный белорусский производитель мониторов, электронных часов и других высокотехнологичных изделий отчитался о финансовых показателях за 2020-й год....
 
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