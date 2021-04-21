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На логойской трассе хотят выделить полосу под электробусы

21.04.2021 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В далеком 2009 году чиновники Миноблисполкома заверяли: планируется построить монорельсовую дорогу, которая свяжет Минск и Логойск. По задумке, скоростной трамвай стал бы альтернативой автобусу и маршрутке. Говорили также о живописном маршруте и о трамвайном туризме. На днях стало известно, что теперь в Логойск намерены пустить электробусы.

Процитируем сказанные в 2009 году обещания начальника управления физкультуры, спорта и туризма Миноблисполкома Олега Качана: «Монорельсовая дорога Минск — Логойск будет проходить через горнолыжный центр „Силичи“, а в перспективе и через Хатынь — известные туристические места Беларуси. Планируется в скоростном трамвае организовать несколько панорамных вагончиков».

Монорельса до Логойска не будет, теперь другие планы, идущие в ногу со временем, — электробус. Об этом вчера заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. «Он объяснил, что реализация проекта (монорельсовой дороги) крайне дорогостоящая, к тому же есть сложности в обустройстве его трассы в условиях расположения в этом направлении большого количества садовых товариществ, — пишет информагентство „Минск-Новости“. — Потому возникло другое решение: при реконструкции дороги до Логойска, проектирование которой уже ведется, предусмотреть выделенную полосу и пустить по ней электробус».

 
Теги: Минск
 
 
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В далеком 2009 году чиновники Миноблисполкома заверяли: планируется построить монорельсовую дорогу, которая свяжет Минск и Логойск. По задумке, скоростной трамвай...
 
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