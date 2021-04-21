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Левченко – Рыженкову: Вы развалили женский баскетбол. Не лезьте в спорт
Источник материала: Партизан
Известная спортсменка Елена Левченко дала отповедь главе Белорусской федерации баскетбола Максиму Рыженкову, который бросил камень в огород бывшего капитана сборной Екатерины Снытиной.
Снытина, Рыженков, Левченко. Коллаж Трибуны
Недавно Екатерина Снытина объявила, что уходит из сборной Беларуси, т.к. не хочет представлять страну на международной арене, когда «народ страдает и подвергается пыткам и репрессиям».
На днях первый заместитель главы Администрации президента и по совместительству председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков подверг Снытину критике:
– Глубоко разочарован ее действиями. Как капитан она должна была взвешенно и разумно подходить к высказываниям на политические вопросы, понимать, как это может отразиться на сборной. Моя позиция такова: положи мандат, и тогда ты свободен в выражении своих взглядов.
И вот за коллегу вступилась другая известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Ее пост в соцсетях заслуживает того, чтобы быть опубликованным полностью, пишет
«Никогда такого не было – и вот опять! Спорту вне политики посвящается. Погнали.
За последние 5 лет, вы, господин Рыженков, развалили женский баскетбол! Медали завоевывались ДО ВАС и в элите мирового баскетбола мы оказались ДО ВАС!
А что сделали вы? Вы гордитесь и приписываете себе наши достижения, но «убрали» всех, кто внес свой вклад в эти достижения. Вы никогда в жизни не играли в этот вид спорта. Но заняли пост главы Федерации и стали затыкать рты неугодным и несогласным.
Национальная сборная не вышла из группы в 2-х последних чемпионатах Европы, не отобралась на чемпионат мира и на Олимпиаду. Вы уволили Буяльского, потому что он якобы не обновлял сборную. Прошло 5 лет и что же изменилось? Ни Х..НА!
Поэтому раз вы заговорили про «разочарование» в Кате Снытиной и в Егоре Мещерякове, я скажу чЭсна, что единственное разочарование в этой истории – это ВЫ!
Выражать свое мнение – это право каждого гражданина Республики Беларусь, гарантированное нам всем конституцией страны. И независимо капитан ты, не капитан, директор бани, просто рабочий или банкир – каждый имеет право на СВОЁ МНЕНИЕ!
Мы – не рабы. Это система хочет сделать нас рабами. Потому что вам удобны только покорные, безмолвные спортсмены, которые стучат мячами, ходят на ВНС, кивают и подписывают провластные письма. И реальность, к сожалению, такова, что вы нашли готовых это делать.
Но настоящий командный дух, который вы упоминаете в интервью, основывается не на этом. Командный дух – это когда один в команде стоит горой за другого. Также и федерация должна уметь поддержать и постоять за СВОИХ. Кому как не дипломатам об этом знать!
А судя по вашим поступкам и высказываниям, вы понятия не имеете о том, что такое КОМАНДНЫЙ ДУХ. Наверное, об этом мы поговорим в другой раз.
И напоследок! Вижу, вы любите советы раздавать, ну и я тогда дам вам один хороший совет: сделайте полезное дело, оставайтесь в своей политике и не лезьте в спорт. Это будет самое лучшее, что вы можете сделать для белорусского баскетбола.
Страна вас не забудет».
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Известная спортсменка Елена Левченко дала отповедь главе Белорусской федерации баскетбола Максиму Рыженкову, который бросил камень в огород бывшего капитана...
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