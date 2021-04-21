Левченко – Рыженкову: Вы развалили женский баскетбол. Не лезьте в спорт

Недавно Екатерина Снытина объявила, что уходит из сборной Беларуси, т.к. не хочет представлять страну на международной арене, когда «народ страдает и подвергается пыткам и репрессиям».





На днях первый заместитель главы Администрации президента и по совместительству председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков подверг Снытину критике:





– Глубоко разочарован ее действиями. Как капитан она должна была взвешенно и разумно подходить к высказываниям на политические вопросы, понимать, как это может отразиться на сборной. Моя позиция такова: положи мандат, и тогда ты свободен в выражении своих взглядов.





Елена Левченко. Ее пост в соцсетях заслуживает того, чтобы быть опубликованным полностью, пишет gazetaby.com И вот за коллегу вступилась другая известная белорусская баскетболисткаЕе пост в соцсетях заслуживает того, чтобы быть опубликованным полностью, пишет





«Никогда такого не было – и вот опять! Спорту вне политики посвящается. Погнали.





За последние 5 лет, вы, господин Рыженков, развалили женский баскетбол! Медали завоевывались ДО ВАС и в элите мирового баскетбола мы оказались ДО ВАС!





А что сделали вы? Вы гордитесь и приписываете себе наши достижения, но «убрали» всех, кто внес свой вклад в эти достижения. Вы никогда в жизни не играли в этот вид спорта. Но заняли пост главы Федерации и стали затыкать рты неугодным и несогласным.





Национальная сборная не вышла из группы в 2-х последних чемпионатах Европы, не отобралась на чемпионат мира и на Олимпиаду. Вы уволили Буяльского, потому что он якобы не обновлял сборную. Прошло 5 лет и что же изменилось? Ни Х..НА!





Поэтому раз вы заговорили про «разочарование» в Кате Снытиной и в Егоре Мещерякове, я скажу чЭсна, что единственное разочарование в этой истории – это ВЫ!





Выражать свое мнение – это право каждого гражданина Республики Беларусь, гарантированное нам всем конституцией страны. И независимо капитан ты, не капитан, директор бани, просто рабочий или банкир – каждый имеет право на СВОЁ МНЕНИЕ!





Мы – не рабы. Это система хочет сделать нас рабами. Потому что вам удобны только покорные, безмолвные спортсмены, которые стучат мячами, ходят на ВНС, кивают и подписывают провластные письма. И реальность, к сожалению, такова, что вы нашли готовых это делать.





Но настоящий командный дух, который вы упоминаете в интервью, основывается не на этом. Командный дух – это когда один в команде стоит горой за другого. Также и федерация должна уметь поддержать и постоять за СВОИХ. Кому как не дипломатам об этом знать!





А судя по вашим поступкам и высказываниям, вы понятия не имеете о том, что такое КОМАНДНЫЙ ДУХ. Наверное, об этом мы поговорим в другой раз.





И напоследок! Вижу, вы любите советы раздавать, ну и я тогда дам вам один хороший совет: сделайте полезное дело, оставайтесь в своей политике и не лезьте в спорт. Это будет самое лучшее, что вы можете сделать для белорусского баскетбола.





Страна вас не забудет».