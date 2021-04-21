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У Минобороны тоже учения?

21.04.2021 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром к Минобороны непрерывным потом съезжались автомобили.

Telegram-канал «Выборы видишь?» сообщил, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском: «Непрерывный поток служебных автомобилей».



Напомним, ранее появилась информация об активности силовиков в разных районах Минска. Позже в МВД заявили, что это какие-то учения, хотя раньше у МВДшников никаких учений в столице никогда не было.
 
Теги: Минск
 
 
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Утром к Минобороны непрерывным потом съезжались автомобили.
 
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