|
У Минобороны тоже учения?
Источник материала: Партизан
Утром к Минобороны непрерывным потом съезжались автомобили.
Telegram-канал «Выборы видишь?» сообщил, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском: «Непрерывный поток служебных автомобилей».
Напомним, ранее появилась информация об активности силовиков в разных районах Минска. Позже в МВД заявили, что это какие-то учения, хотя раньше у МВДшников никаких учений в столице никогда не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром к Минобороны непрерывным потом съезжались автомобили.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)