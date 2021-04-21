Отказалась извиняться на камеру за якобы обидный комментарий о милиционере – возбудили дело

Источник материала: Салiдарнасць

32-летняя жительница Ивацевичей стала подозреваемой по уголовному делу об оскорблении сотрудника милиции в телеграм-канале, сообщает Першы Рэгіён .

В телеграм-канале опубликовали информацию об одном из сотрудников Ивацевичского РОВД. В комментариях под записью появились обидные сообщения от пользователей. Некоторые из них приписывают жительнице Ивацевичей.

В одном комментарии она якобы нелицеприятно отозвалась о милиционере и использовала смайлики-«какашки». Во втором было написано, что у этого сотрудника и жена «не очень».

В декабре из-за комментариев к женщине пришли с обыском, изъяли телефон, а ее саму отвезли на опрос в райотдел. Сейчас она — подозреваемая по уголовному делу об оскорблении сотрудника милиции.

Женщина говорит, что ей предлагали выступить с видеообращением, в котором она должна принести извинения сотруднику.

– Сказали, дадут текст, выучи — и проси прощения на камеру. Я сказала, что на камеру ничего говорить не буду, — рассказала подозреваемая.

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