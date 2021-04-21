ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отказалась извиняться на камеру за якобы обидный комментарий о милиционере – возбудили дело

21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

32-летняя жительница Ивацевичей стала подозреваемой по уголовному делу об оскорблении сотрудника милиции в телеграм-канале, сообщает Першы Рэгіён.

В телеграм-канале опубликовали информацию об одном из сотрудников Ивацевичского РОВД. В комментариях под записью появились обидные сообщения от пользователей. Некоторые из них приписывают жительнице Ивацевичей.

В одном комментарии она якобы нелицеприятно отозвалась о милиционере и использовала смайлики-«какашки». Во втором было написано, что у этого сотрудника и жена «не очень».

В декабре из-за комментариев к женщине пришли с обыском, изъяли телефон, а ее саму отвезли на опрос в райотдел. Сейчас она — подозреваемая по уголовному делу об оскорблении сотрудника милиции.

Женщина говорит, что ей предлагали выступить с видеообращением, в котором она должна принести извинения сотруднику.

– Сказали, дадут текст, выучи — и проси прощения на камеру. Я сказала, что на камеру ничего говорить не буду, — рассказала подозреваемая.

Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных». Его судили

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Два вядучыя футбольныя клюбы Польшчы падтрымалі вольных беларускіх спартоўцаў. ФОТА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by