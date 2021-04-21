В мае у белорусов будет 11 выходных

Источник материала: Салiдарнасць

Но слишком долго отдыхать не получится.

В это году традиционные майские «большие выходные» будут далеко не такими большими – праздничные даты выпадают на нерабочие дни.





Так, 1 мая (День труда, или Первомай) и 2 мая (Пасха у православных) в этом году выпадают на субботу и воскресенье, поэтому переносов и отработок в другие дни не будет. Также на воскресенье выпадает и следующий праздник – 9 мая, День Победы.

Совмин утвердил перенос рабочего дня перед Радуницей с 10 мая (понедельник) на 15-е (суббота) – так что большинство белорусов сможет отдохнуть четыре дня подряд, 8–11 мая.

Всего же в мае 2021 года у нас будет 11 выходных дней: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

К слову, Всемирный день свободы печати – 3 мая – в Беларуси выходным не является.