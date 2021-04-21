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Предприниматель создает роботов из пластиковых отходов – видео

21.04.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Куаныш Мухамеджанов из Казахстана рассказал, что идея создания роботов родилась, когда он обнаружил дома несколько старых пылесосов, которые было жалко выбрасывать. Самую первую модель мужчина создал для привлечения внимания к своему заведению.

Первое время недостатка в материалах для своих скульптур Мухамеджанов не испытывал. С мыслью об улучшении экологической ситуации он избавлял от пластикового мусора родственников, однако вскоре скульптор-любитель столкнулся с нехваткой сырья для своих арт-объектов.

"В определенный момент мне уже стало не хватать, и я у себя в кафешке сделал акцию: приносишь старый, ненужный пылесос - мы взамен даем пиццу. И так обменивали ненужные пылесосы на пиццу", - поделился ресторатор.

Сейчас в коллекции Куаныша порядка 30 моделей различных роботов. Это не только вызывает интерес у посетителей его кафе, но и встречает одобрение и поддержку друзей.

 
 
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Житель Казахстана исполнил свою детскую мечту - он открыл ресторан и наполнил его моделями фантастических персонажей. Арт-скульптуры мужчина собирает сам из...
 
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