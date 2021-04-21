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Атмосферный фронт принесет в страну непогоду — объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В четверг погодой на территории республики будет управлять атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, днем в некоторых регионах Беларуси ожидаются грозы, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
При порывистом ветре спасатели
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В четверг погодой на территории республики будет управлять атмосферный фронт.
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